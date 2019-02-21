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Çiniye hayat veriyor

Bursa’da çini sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal, 20 yıldır çiniye hayat veriyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:50
Çiniye hayat veriyor

Bursa’da çini sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal, 20 yıldır çiniye hayat veriyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal, 20 yıldır çini ile uğraşıyor. Daha önce Ankara’da bulunan atölyesini son yıllarda Bursa’ya taşıyan Baykal, Çamlıca Mahallesi’nde sanatını icra ediyor. Hatice Şehnaz Baykal’ın en büyük hedefi, çiniyi yeni nesillere de aşılamak. Bunun için de dersler verip öğrenciler yetiştiriyor. Baykal, TKM’de ‘Ruh-i Revan ismi verilen karma bir sergide eserlerini gösterime sundu. Karma sergide ayrıca Emine Yılmaz ve Nagihan Tekin’in de filografi eserleri bulunuyor. Cumartesi gününe kadar açık kalacak sergiyi şuana kadar bir çok kişi ziyaret etti.


Baykal, kendi deyimiyle 7’den 70’e değil, 7’den 80’e hitap eden bir sanatçı olduğunu söyledi. Baykal, "Çünkü, benim benim 80 yaşında bile öğrencilerim var. Bu yüzden 7’den 80’e hitap ediyorum. Çini sanatı, bin 200 yıllık tarihi var. Bbu sanatı yaşatmak lazım. ODTÜ, Hacettepe ve Bursa Teknik Üniversitesi başta olmak üzere derslere girerek üniversiteli gençlere katkı sunuyorum. Eserlerime bazen üç boyutlu motifler, kimi zaman kelebekleri, bazen de atları işliyorum. Çini sanatı benim olmazsa olmazlarım arasında geliyor. Bu sanata ilgisi olan herkese katkı sunmaktan kıvanç duyarım" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:50
  1. sanat
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