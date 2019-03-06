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Çin'in yeni Ankara büyükelçisi AA'yı ziyaret etti

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile büyükelçi Dıng Li görüşmesinde, iki ülkenin basın kuruluşları aracıyla ilişkilerin geliştirmesi için atılacak adımlar ele alındı

06 Mart 2019 Çarşamba 18:46
Çin'in yeni Ankara büyükelçisi AA'yı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

Kısa süre önce yeni görevine atanan büyükelçi Dıng'ı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ağırladı.

Dıng Li görüşmede, Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere çalıştığına işaret ederek, Çin ile Türkiye arasında doğrudan iletişim kurulmasını istediklerini belirtti.

Türkiye ve Çin arasında medya alanındaki iş birliğinin önemine de değinen Büyükelçi Dıng, AA'nın haberlerinin Türkiye ve dünya üzerindeki etkisini gördüklerini dile getirdi.

Dıng, bu kapsamda haber ajansı China Xinhua ve Anadolu Ajansının karşılıklı ortaklık ve iş birliğiyle iki ülke ilişkilerinin daha da gelişeceği değerlendirmesinde bulundu.

Dıng Li, AA ile daima iş birliği yapmaya hazır olduklarını da ifade etti.

- "AA'nın Pekin bürosunu güçlendireceğiz"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı da 13 dilde yayın yapan AA'nın Pekin'deki bürosunun daha da güçlendirileceğini ve burada görev yapan ekibe takviye yapılacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:46
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