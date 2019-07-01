Çin’in Wuhan şehrinin yöneticileri Melikgazi ilçesinde inceleme yaptı

Melikgazi Şehrinin bir dünya şehirleri arasında yer aldığını bunun en büyük kanıtının ise artık dünya’ya teknoloji, eğitim ve enerji veren şehirlerinin Melikgazi şehrini ziyaret etmeleri olduğunu belirten Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Çin’in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan yöneticilerin; Melikgazi’yi detaylı gezmeleri tesadüf değildir. Bu Melikgazi şehrinin dünyadaki yerini, konumunu, önemini ve her şeyden önce potansiyelini göstermektedir“ dedi.

Çin’in WUHAN şehrinin Melikgazi’ye benzerliği olduğunu her iki şehrin coğrafi olarak ulaşım ağının ortasında bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, dünya şehirleri artık kültürel değerler yanında ekonomi olarak potansiyel gördükleri şehirler ile ortak çalışma isteğindebulunduklarını Melikgazi’nin de alt yapısı, iş adamları ve kent yöneticileri ile gelecek vaat ettiğini kaydetti.

WUHANile Melikgazi şehri kent yöneticilerin ikili görüşmelerinin İç Anadolu ve Türkiye için de çok önemli olduğunu çünkü WUHAN şehrin otomobil, demir-çelik, optik, elektronik, biyoloji mühendisliği ve endüstriyel ürünlerin üreten ve ihraç eden bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, ikili görüşmeler de işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek proje ve yatırımların ele alındığını sözlerine ekledi.