0553 313 94 23

Çin’in Wuhan şehrinin yöneticileri Melikgazi ilçesinde inceleme yaptı

Melikgazi Şehrinin bir dünya şehirleri arasında yer aldığını bunun en büyük kanıtının ise artık dünya’ya teknoloji, eğitim ve enerji veren şehirlerinin Melikgazi şehrini ziyaret etmeleri olduğunu belirten Başkanı Dr.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
Çin’in Wuhan şehrinin yöneticileri Melikgazi ilçesinde inceleme yaptı

Melikgazi Şehrinin bir dünya şehirleri arasında yer aldığını bunun en büyük kanıtının ise artık dünya’ya teknoloji, eğitim ve enerji veren şehirlerinin Melikgazi şehrini ziyaret etmeleri olduğunu belirten Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Çin’in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan yöneticilerin; Melikgazi’yi detaylı gezmeleri tesadüf değildir. Bu Melikgazi şehrinin dünyadaki yerini, konumunu, önemini ve her şeyden önce potansiyelini göstermektedir“ dedi.


Çin’in WUHAN şehrinin Melikgazi’ye benzerliği olduğunu her iki şehrin coğrafi olarak ulaşım ağının ortasında bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, dünya şehirleri artık kültürel değerler yanında ekonomi olarak potansiyel gördükleri şehirler ile ortak çalışma isteğindebulunduklarını Melikgazi’nin de alt yapısı, iş adamları ve kent yöneticileri ile gelecek vaat ettiğini kaydetti.


WUHANile Melikgazi şehri kent yöneticilerin ikili görüşmelerinin İç Anadolu ve Türkiye için de çok önemli olduğunu çünkü WUHAN şehrin otomobil, demir-çelik, optik, elektronik, biyoloji mühendisliği ve endüstriyel ürünlerin üreten ve ihraç eden bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, ikili görüşmeler de işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek proje ve yatırımların ele alındığını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kritik karar! Dizel araçlara yasak başladı
    1. Kritik karar! Dizel araçlara yasak..
    2. Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım..
    3. (Özel) Başkentin yanı başındaki yaban..
    4. Talas Bulvarı’ndaki kazada otomobiller..
    5. Başkentin "Çelik" sporcusunun hedefi..
    6. Ahmet Kaya'nın bu açıklamalarına..
    7. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    8. Ülke şokta! Korkunç kazada 33 kişi can..
    9. Maaşlı çalışanken milyonluk şirket..
    10. Doğu'daki 6 ilde hava sıcaklığı..
    11. Başkan Erdoğan asfalt olmayan yolun..
    12. ASELSAN üretti! TSK'dan tam not aldı
    13. Azerbaycan'da 43. Dünya Miras Komitesi..
    14. Çalıştığı iş yerinin kasasını böyle..
    15. Geleceğin aşçıları Kocasinan’da..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    17. Şifa verdikleri "porsuk"tan ayrılmak..
    18. 14 kadın sürücü AB projesiyle..
    19. Ejder meyvesi çiftçinin yeni geçim..
    20. Perakende sektörü, teknolojik..
    21. Yazın kulak sağlığınızı korumak için 4..
    22. Haziran ayı üretici ve market fiyatları
    23. 17’inci yüzyıldan günümüze uzanan..
    24. Sıcakların kavurduğu Katar'da kuşlar..
    25. Ülkü Ocaklarından "Vatan Yahut..
    26. Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık..
    27. Yerli üretim için 200 milyon liralık..
    28. Mikrodalga fırında kuruyemiş kavurmak..
    29. Köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı,..
    30. “Robotik Kodlama” eğitimi alan..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler