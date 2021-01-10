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Korona Virüs Çin'in virüs oyunu! 300'den fazla çalışma silindi
Korona Virüs

Çin'in virüs oyunu! 300'den fazla çalışma silindi

Çin hükümetinin koronavirüsün çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarla ilgili 300'den fazla önemli veriyi veri tabanından sildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 22:57:00 -
Çin'in virüs oyunu! 300'den fazla çalışma silindi

İngiliz basınında koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yüzlerce sayfalık verinin silindiği iddia edildi.

"300'den fazla çalışma silindi"

Devlet tarafından işletilen Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) tarafından çevrim içi olarak yayınlanan, hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalığın araştırmalarını içeren 300'den fazla çalışmanın ayrıntılarının veri tabanından silindiği ileri sürüldü.

"Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor"

Çin Parlamentoları Arası İttifak'ın bir üyesi olan eski Muhafazakar Iain Duncan Smith, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor" dedi.

Smith aynı zamanda, "Olanlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması hayati önem taşıyor, ancak Çin bunu durdurmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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