South Park'ta Çin'in Uygur Türklerine zulmü böyle anlatıldı ABD menşeli South Park isimli animasyon dizisinde, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı işkence anlatıldı.

“Eğitim Kampı” iddiasıyla Uygur Türklerini toplama kamplarına götüren ve türlü işkencelerle asimilasyon çalışması yürüten Çin’in, Müslümanlara yönelik zulümleri devam ediyor. Tüm dünyada büyük infiale neden olan bu zulüm, medyada hakettiği yeri bulamıyor. Dünyaca ünlü animasyon dizisi South Park ise, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı bu zulmü, bir bölümünde çarpıcı bir şekilde anlattı.

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