South Park'ta Çin'in Uygur Türklerine zulmü böyle anlatıldı
ABD menşeli South Park isimli animasyon dizisinde, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı işkence anlatıldı.06 Ekim 2019 Pazar 11:50
“Eğitim Kampı” iddiasıyla Uygur Türklerini toplama kamplarına götüren ve türlü işkencelerle asimilasyon çalışması yürüten Çin’in, Müslümanlara yönelik zulümleri devam ediyor.
Tüm dünyada büyük infiale neden olan bu zulüm, medyada hakettiği yeri bulamıyor.
Dünyaca ünlü animasyon dizisi South Park ise, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı bu zulmü, bir bölümünde çarpıcı bir şekilde anlattı.
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