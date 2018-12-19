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Çin'in üçüncü Kanada vatandaşını gözaltına aldığı iddiası

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Cunying:- "Bahsettiğiniz konu hakkında bir şey duymadım"

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:48
Çin'in üçüncü Kanada vatandaşını gözaltına aldığı iddiası

PEKİN (AA) - Çin'in üçüncü bir Kanada vatandaşını gözaltına aldığı iddia edilirken Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konudan haberdar olmadığını belirtti.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin yabancı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin'in üçüncü bir Kanada vatandaşını gözaltına aldığı iddia edildi.

İddiayı, Kanada makamlarının ortaya attığına işaret edilen haberde, Kanada Dışişleri Bakanlığının gözaltına alınan kişi hakkında "özel nedenlerden" detaylı bilgi paylaşmadığı öne sürüldü.

Öte yandan gözaltına alınan kişinin diplomat veya Çin'deki Kanada şirketlerinin çalışanı olmadığı iddiasında bulunuldu.

- "Konu hakkında bir şey duymadım"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Cunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, gözaltı iddialarından haberdar olmadığını söyledi.

Hua, sorular üzerine "Bahsettiğiniz konu hakkında bir şey duymadım." yanıtı verdi.

- Çin ile Kanada arasında "Huawei" krizi

Çinli teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'un Kanada'da 1 Aralık'ta uçakla aktarma yaparken gözaltına alınması ve olayın basına yansıması sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermiş, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u, Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Mıng'ın gözaltına alınması sonrası Çin'in istihbarat birimlerinin bağlı olduğu Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili büroları tarafından Kanada vatandaşları Michael Spavor ve Michael Kovrig, 10 Aralık'ta "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunmak" şüphesiyle gözaltına alındı.

Spavor ve Kovrig hakkında ayrı ayrı soruşturma başlatıldı.

Mıng'ın 12 Aralık'ta tutukluluk süreci kefaletle serbestlikle sonuçlanırken, iki ülke arasındaki kriz devam etti.

İki Kanadalının gözaltına alınmasına tepki olarak, Kanada Turizm Bakanı Melanie Joly 15 Aralık'ta Çin ziyaretini iptal ettiğini açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Bu, dünyadaki en büyük iki ekonominin, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirleriyle kavga etmeye başladıkları zaman yaşanan durumlardan biri. İki ülkenin aralarında yükselen ticaret savaşı, Kanada'da ve potansiyel olarak tüm küresel ekonomide her türlü istenmeyen sonuca sahip olacak. Bu konuda çok endişeliyiz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:48
  1. Çin
  2. gözaltı iddası
  3. Kanada

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