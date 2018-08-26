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Çin'in Uber'ine şok!

Çin'de yaşanan taksi skandalının ardından taksi uygulaması 'Hitch' sistemi askıya alındı.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:05
Çin'in Uber'ine şok!

Çin'de geçen yıl Uber'in hizmetlerini satın alan turizm şirketi Didi Chuxing, bir kadın yolcunun şoför  öldürülmesinden sonra taksi servisi 'Hitch'i askıya aldı.

Şirketten yapılan açıklamada yaşanan olayın uygulamadaki eksiklikleri gösterdiği belirtildi ve hizmetin yeniden gözden geçirilmesi için Hitch sisteminin durdurulduğu ifade edildi.

Yetkililer, 20 yaşındaki kadının taksiyi Cuma günü doğu kenti Wenzhou'dan çağırdığını söyledi.

Kadın, yerel saatle 1300 civarında bildiği taksiden arkadaşına gönderdiği cep telefonu mesajında yardım istedi. Bir saat sonra da kadınla iletişim kesildi.

Cumartesi sabah erken saatlerde yolcu olarak aldığı kadını tecavüz ederek öldürdüğünü itiraf eden 27 yaşındaki şoför Zhong tutuklandı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 18:05
  1. UBER
  2. Çin

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