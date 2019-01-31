Çin'in "Türkiye sevdalısı" şarkıcısı Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Çin'de "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" parçasıyla tanınan şarkıcı Xiao Zhang, Şanlıurfa'daki müzeleri ziyaret etti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in teşvikiyle önceki gün kente gelen şarkıcı Xiao ve beraberindeki 7 kişilik ekip, şehrin ören yerlerini gezdi.

Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ tarafından ağırlanan konuklar, şehir turu yaptı.

Çinli konuklar, Türkiye'nin en büyük müzelerinden Şanlıurfa Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik müzelerini ziyaret etti. Müzelerde yer alan eserlere ilişkin Uludağ'dan bilgi alan konukların özellikle tarihi eserlerle yakından ilgilendiği görüldü.

Şarkıcı Xiao, müzeye hayran kaldıklarını söyledi.

Müzeyi oldukça etkileyici bulduğunu belirten Xiao, "Çok eski yıllara ait eserleri yakından görme fırsatı bulduk. Tarihle ilgili detaylı bilgi edinme imkanı bulmamıza vesile olan Türk yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Çinliler, son olarak kentin simgelerinden tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni de ziyaret ederek, balıklara yem attı.



