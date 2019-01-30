Çin'in "Türkiye sevdalısı" şarkıcısı Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Çin'de "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" parçasıyla bilinen ünlü şarkıcı Xiao Zhang, Şanlıurfa'da Göbeklitepe kazı alanını gezip Türk yemeklerini tattı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in teşvikiyle şarkıcı Xiao ve beraberindeki 7 kişilik ekip, Şanlıurfa'ya geldi.

Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ tarafından karşılanan konuklar, ilk olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ören yerini ziyaret etti.

Buradaki bulgulara ilişkin Uludağ'dan bilgi alan Çinliler, Göbeklitepe'de Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

- Çiğ köfte yoğurup halay çekti

Daha sonra, şarkıcı Xiao ve beraberindekilere, bir otelin mağaraya dönüştürülen salonunda Türk mutfağının lezzetlerinden ikram edildi.

Burada onuruna düzenlenen sıra gecesinde bir süre mahalli sanatçıları dinleyen, daha sonra halay çeken Çinli şarkıcı, yoğurduğu çiğ köfteyi de arkadaşlarına ikram etti.

Xiao, sıra gecesi ekibinin Türkçe parçalarına eşlik ettikten sonra, kendi bestesi olan "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" adlı şarkısını seslendirdi.

- "Göbeklitepe'yi etkileyici buldum"

Şarkıcı Xiao Zhang, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle Göbeklitepe'nin görkemli tarihinden etkilendiğini belirten Xiao, "Kazı alanında çok ilginç insan ve hayvan figürleri var. Göbeklitepe'yi etkileyici buldum. Güzel şeylerin paylaşılarak çoğalacağına inanıyorum." dedi.

Xiao, bazı Türk yemeklerinin damak tatlarına uymadığını ancak çiğ köfteyi sevdiğini söyledi.

Celal Uludağ da konukların Göbeklitepe'ye hayran kaldığını, ülkelerinde Şanlıurfa'nın tanıtımını yapacaklarına inandığını kaydetti.