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"Çin'in tarife misillemesi ABD'nin ekonomik avantajını ortadan kaldırıyor"

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: - "Çin'in Washington'un gümrük tarifelerine misilleme yapması, ABD'nin ticaret ihtilaflarında ekonomik avantajını ortadan kaldırıyor"- "Şu anda uygulanan ek gümrük tarifeleri, ABD'nin sanayi sektörüne yüzde 0,04 katma değer sağlarken, Çin'in misillemesine bağlı olarak ABD tarım sektörü yüzde 0,48 ve hizmet sektörü yüzde 0,04 katma değer kaybediyor"- "Çin-ABD arasındaki mevcut tarifeler, Alman ekonomisine 300 milyon avro ve AB ekonomisine de 700 milyon avroluk olumlu katkı sağlıyor"

10 Ocak 2019 Perşembe 14:24
"Çin'in tarife misillemesi ABD'nin ekonomik avantajını ortadan kaldırıyor"

BERLİN (AA) - Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Çin'in Washington'un gümrük tarifelerine misilleme yapmasının, ABD’nin ticaret ihtilaflarındaki ekonomik avantajını ortadan kaldırdığını duyurdu.

Enstitüden yapılan açıklamada, Ifo'nun yaptığı araştırmada, şu anda uygulanan ek gümrük tarifelerinin, ABD'nin sanayi sektörüne yüzde 0,04 katma değer sağlarken, Çin'in misillemesine bağlı olarak ABD tarım sektörünün yüzde 0,48 ve hizmet sektörünün de yüzde 0,04 katma değer kaybettiğini ortaya koyduğu bildirildi.

Açıklamada, Çin'in Washington'un gümrük tarifelerine misilleme yapmasının, ABD'nin ticaret ihtilaflarında ekonomik avantajını ortadan kaldırdığı belirtildi.

Araştırmada, Çin'in ek tarifelerden dolayı ABD’ye karşı yaklaşık 375 miyar dolarlık ticaret fazlası vermesi nedeniyle ABD’den daha fazla etkilendiğinin ortaya çıktığı, Çin’in geçen yıl ABD’den 130 milyar dolarlık ithalata karşın 506 milyar dolarlık ihracat yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çin-ABD arasındaki mevcut tarifeler, Alman ekonomisine 300 milyon avro ve AB ekonomisine de 700 milyon avroluk olumlu katkı sağlıyor. Tarifelerin tam olarak uygulanması durumunda Almanya’nın Çin'e ve ABD’ye ihracatı artacağından bu olumlu katkı 500 milyon avroya yükselecek."


- ABD'nin zararı artabilir


Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Müdürü Prof. Gabriel Felbermayr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının bugüne kadar çoğunlukla Çin'in ekonomik çıkarlarına olumsuz etki yaptığını belirtti.

Washington'un mevcut gümrük tarifelerinin cari fiyatlarla Çin GSYH'sinin yaklaşık 9,3 milyar avro gerilemesine sebep olduğunu belirten Felbermayr, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD ise çoğunluğu yüksek gümrük tarife geliri olmak üzere, yaklaşık 3,5 milyar avroluk bir ekonomik fayda sağlıyor. Buna karşılık Çin’in misillemesi Pekin’in zararını 5,7 milyar avroya düşürüyor. ABD’nin 250 milyar dolarlık ithalattaki mevcut tarifeleri ortalama yüzde 13’ten yüzde 25’e yükselirse ve Çin’in mevcut tarifelerdeki artışa yanıt vermesi durumunda Çin’in zararı 18 milyar avroya çıkar. ABD ise 4 milyar avroluk bir zarar görür."

Felbermayr, Çin ile ABD arasında toplam ticarete yüzde 25'lik ek gümrük tarifesi uygulanması durumunda Çin'in ekonomik zararının 30 milyar avronun üzerine çıkacağını, bunun ABD sanayi sektöründe yüzde 0,56’lık bir değer yaratacağını ve Washington’un zararının 9 milyar avroya yükseleceğini bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:24
  1. ABD
  2. Çin
  3. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo)
  4. gümrük vergi
  5. tarife

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