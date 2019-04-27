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Çin’in Shangai Lixin Muhasebe ve Finans Üniversitesi ile iş birliği imkânları konuşuldu

Çin Halk Cumhuriyeti’nin "Shangai Lixin Muhasebe ve Finans Üniversitesi’nden bir delegasyon, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

27 Nisan 2019 Cumartesi 04:43
Çin’in Shangai Lixin Muhasebe ve Finans Üniversitesi ile iş birliği imkânları konuşuldu

Çin Halk Cumhuriyeti’nin "Shangai Lixin Muhasebe ve Finans Üniversitesi’nden bir delegasyon, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve İşletme Fakültesi yetkilileri ile bir araya geldi.


Heyette; Shangai Lixin Muhasebe ve Finans Üniversitesi Konsey Başkanı Dr. Li Shiping, Yönetim Departman Direktörü Wang Yuan, Finans ve Kamu Yönetimi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yang Guangyan, Uluslararası Ofis Direktörü Li Weidong, Halkla İlişkiler Departmanı Direktörü Wan Jincheng yer aldı.


Görüşmelere Düzce Üniversitesi’nden ise; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Müge Kanuni Er, İşletme Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Gür, Dr. Öğr. Üyesi Ali Özer, Arş. Gör. Osman Kartal, Çince Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı’ndan Arş. Gör. Tuğba Akgür, Arş. Gör. İsmigül Cantürk ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nden Öğr. Gör. Mehmet Mert Kaleci katıldı.


1928 yılında kurulan ve Çin’in köklü devlet üniversitelerinden olan Shangai Lixin Muhasebe ve Finans Üniversitesi, Türkiye’de iş birliği görüşmesi gerçekleştirdiği ilk üniversitelerden biri de Düzce Üniversitesi oldu.


Gerçekleştirilen toplantıda, iki üniversite arasında potansiyel iş birliği imkanları tartışıldı. Uluslararası değişim programları Erasmus+ ve Mevlana kapsamında gerçekleştirilebilecek personel ve öğrenci değişimleri ve projelere ek olarak, ortak programlar oluşturma olasılıkları ve yöntemleri üzerinde de duruldu.


Bu bağlamda, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi yetkilileri, Fakültenin eğitim ve müfredat içerikleri hakkında Çinli yetkililere bilgiler verdi. Özellikle finansal teknolojiler alanında yüksek lisans düzeyinde iş birlikleri gerçekleştirilebilmesi hususunda prensip anlaşmalarına varıldı. İlgili akademik muhatapların, önümüzdeki haftalarda gerekli protokoller üzerinde çalışmaya başlayacakları ifade edildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 04:43
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