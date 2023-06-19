'Çin’in sendeleyen ekonomisi zorluklarla karşı karşıya'

Abdülhalik Kara

Çin’in ekonomisi, bir dizi zorlukla karşı karşıya kalmış durumda. Öncelikle, COVID-19 salgını ve sıkı önlemler nedeniyle yaşanan uzun süreli kapanma ve hareket kısıtlamaları, ekonomik aktivite üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştı. 2022’nin sonunda Çin’de kısıtlamalar ortadan kaldırıldı. Çin’in bu yeniden açılmasının, ekonomik aktivitede güçlü bir toparlanmayı tetiklemesi bekleniyordu. Ancak son veriler, tüm bu beklentileri boşa çıkardı.

Çin’in ekonomisindeki zayıflık, doğrudan yabancı yatırımlarda (DYY) belirgin bir düşüşle kendini gösterdi. 2023’ün ilk çeyreğinde DYY % 34 düşüş gösterdi ve 2020’nin aynı dönemindeki seviyesinin yaklaşık üçte birine indi. Bu düşüş, yabancı yatırımcıların Çin’e olan güveninin yeterince azaldığına işaret etmektedir. Ayrıca, fabrika faaliyetleri de Mart ayından bu yana düşüş eğilimi göstermektedir. Satın alma yöneticileri endeksi (PMI) de ileride daha fazla düşüş olabileceğine işaret etmektedir. Bu durum, üretimin azaldığı ve ekonomik büyümenin yavaşladığı anlamına gelmektedir. Çin’in ihracatı da büyük bir sorun haline gelmiştir. Mayıs ayında Çin’in ABD, Japonya ve Güneydoğu Asya gibi önemli pazarlara yönelik ihracatı çift haneli düşüşler yaşamıştır. İhracattaki düşüş, birçok ekonomistler tarafından öngörülen yüzde 0,4’lük düşüş tahminini çok aşarak yıllık yüzde 7,5 düşmüştür. Ekonomistler, Çin’in ihracatının 2023’te genel olarak daralacağını ve bu durumun önemli bir büyüme motorunu etkisiz hale getireceğini tahmin etmektedir. Ekonomideki tüm bu olumsuzluklar işsizlik sorununu da beraberinde getirmiştir. Şehirlerdeki gençler arasındaki işsizlik zaten aylardır çift haneli rakamlarda ve buna bu sene 11,5 milyon üniversite mezunu eklenecektir. 16-24 yaş arası işsizlik oranı, Aralık 2022’de %16,7’den 2023’ün Ocak-Şubat döneminde %18,1’e yükselmiştir. Genel işsizlik oranı ise %5,6’ya yükselmiştir.

Tüm bu veriler, Çin’in ekonomisinin hâlâ ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Çin hükümeti, ekonomiyi canlandırmak ve toparlanmayı teşvik etmek için çeşitli önlemler almaktadır. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmek ve ekonomiyi yeniden dengeli bir büyüme yoluyla canlandırmak zaman alabilir.

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