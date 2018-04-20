Çin'in nükleer bombardıman uçakları uçuşa geçti

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuuvetleri'ne bağlı H-6K bombardıman uçakları Tayvan'ı çevrereleyen devriye görevine çıktı. PLA'dan yapılan açıklamada askeri faaliyet için 'kutsal eylem' ibaresi kullanılırken, Tayvan yönetimi Çin'in, ülkelerini tehdit ve taciz ettiğini söylüyor.



PLA'dan yapılan açıklamda eylem için, ''Anavatanın güzel nehirlerini ve dağlarını savunmak için hava kuvvetleri pilotlarının kutsal bir eylemidir'' ifadesine yer verildi

Tayvan Savunma Bakanı, iki adet PLA Hava Kuvvetleri H-6K bombardıman uçağının, Bashi Kanalı'ndan ana üs yönüne dönmeden önce Miyako Boğazı üzerinde turladığını doğruladı.



Taipei yönetimi, ''Çin hükümeti, Tayvan'ın Çin toraklarına bağlı olduğunu söylemesine rağmen, askeri tehditler ile bölgesel gerilimleri tırmandırıyor'' diyerek Çin'i suçladı.

Çin'in Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü Ma Xiaoguang gazetecilere verdiği demeçte, "Bağımsızlık söylemleri ve ayrılıkçı faaliyetler, Tayvan Boğazı'ndaki deniz güvenliğine yönelik en büyük tehdidi oluşturuyor.'' dedi. "Hiçbir güç, ulusun egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda kararlılığımızı ve güçlü yeteneğimizi hafife almamalıdır." diyen Xiaoguang, Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlere de gözdağı verdi.

