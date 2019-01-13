0553 313 94 23

Çin'in nüfusundan fazla yolcu toplu ulaşımı kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçlarıyla 2018'de 1 milyar 678 milyon 390 bin 955 kişi yolculuk yaptı- Bunların, 963 milyon 16 bin 336'sı otobüsleri, 715 milyon 374 bin 619'i raylı sistemi kullandı

13 Ocak 2019 Pazar 12:41
Çin'in nüfusundan fazla yolcu toplu ulaşımı kullandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçları, 2018 yılında Çin nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, geçen yıl, kentteki; otobüs, metro, tramvay, teleferik ve fünikülerden oluşan toplu taşıma araçlarıyla 1 milyar 678 milyon 390 bin 955 kişiye ulaşım hizmeti sunuldu.

İstanbul'da İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ'ye ait 5 bin 203 otobüs günlük sefere çıkıyor. Kentin neredeyse her noktasına yolcu taşıyan otobüsler, 2018'de 15 milyon 332 bin 707 sefer gerçekleştirdi.

Bu seferlerde toplam 963 milyon 16 bin 336 kişinin ulaşımı sağlandı. Belediye otobüsleri bir yıl içinde 361 milyon 338 bin 863 kilometre yol katederek adeta bir yılda dünyanın etrafını 9 bin 16 kez dönmüş oldu.

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da; uzunluğu 170 kilometreyi bulan 7'si metro, 4'ü tramvay, 2'si teleferik, biri de füniküler olmak üzere 14 raylı hat hizmet veriyor.

- Sürücüsüz metro rekor kırdı

İstanbullular, geçen sene otobüslerden sonra en fazla raylı sistemi tercih etti. 2017'de 655 milyon 373 bin 115 yolcu taşıyan metro hatlarında 2018'de ise 715 milyon 374 bin 619 vatandaşın ulaşımı sağlandı.

2017'de hizmete alınan Üsküdar-Çekmeköy Sürücüsüz Metro Hattı ise kendi rekorunu kırdı. 2017'de bir milyon 217 bin 218 kişinin tercih ettiği sürücüsüz metro hattı, 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık 2 milyon daha fazla insan taşıdı.

Birinci etabı, 15 Aralık 2017'de, ikinci etabı ise 21 Ekim 2018'de hizmete açılan Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Sürücüsüz Metro Hattı'nda, geçen yıl 3 milyon 183 bin 971 kişi yolculuk yaptı.

Metro, tramvay, teleferik ve füniküler hatlarında 2018 yılında 1 milyon 720 bin 145 sefer yapılarak toplamda 84 milyon 193 bin 271 kilometre yol katedilmiş oldu.

2018'in verilerine göre Çin'in nüfusu, bir milyar 371 milyon 220 bin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 1 milyar 678 milyon 390 bin 955 kişiye yolculuk yaptırarak Çin'in nüfusundan daha fazla insana ulaşım hizmeti sağladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:41
  1. Çin
  2. İbb
  3. metro hatları
  4. otobüsler
  5. rekor
  6. Sürücüsüz metro hattı
  7. toplu ulaşım
  8. tramvay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    1. Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş..
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Emekli maaş zamları 2019 ne zaman..
    4. Akar üstüne basa basa vurguladı:..
    5. Fatih Aksoy Sivasspor'da
    6. Erdoğan: "Arifiye'deki (Tank Palet..
    7. Kızılay'ın "acil kan bağışı" çağrısına..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank Palet..
    9. Erdoğan: "Ülkemizin savunma sanayini..
    10. Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde..
    11. Futbol: Hazırlık maçı
    12. "Gazze'deki gerilimin sorumluluğu..
    13. Saatlerce aranan adam, baraj gölünde..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yola..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye,..
    17. Vali yardımcısı açıkladı: kuyruk tarih..
    18. Futbol sahasında kayaklı koşu antrenmanı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz..
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    Temel Karamollaoğlu siyaset dersi verdi: Birbirimizin düşmanı değiliz
    Temel Karamollaoğlu siyaset dersi verdi: Birbirimizin düşmanı değiliz