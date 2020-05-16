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Çin'in Kovid-19'un etkileri arasına bazı rahatsızlıkları eklediği iddiası

Çinli yetkililerin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) potansiyel etkileri arasına bazı organ hasarlarını ve akıl sağlığını dahil ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 08:45:00 -
Çin'in Kovid-19'un etkileri arasına bazı rahatsızlıkları eklediği iddiası

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından dün yayınlanan yönergelerde, iyileşen bazı Kovid-19 hastalarının, akciğer ve kalp hasarı, kas kaybından doğan hareket sorunları ve psikolojik rahatsızlıklardan ötürü tedaviye ihtiyaç duyabileceği ifade edildi. 

Yönergede olası kalp hasarı, doğrudan virüs ya da hastanın uzun süre yatağa bağlı olması nedeniyle gelişen anjin ve aritmi olarak örneklendirildi.

Bunun yanı sıra hastalarda uzuv ve kas fonksiyon kaybı, depresyon, uyuyamama, yeme bozuklukları ve bilişsel işlevlerde değişimlerin gözlenebileceği belirtildi.

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, Kovid-19 salgınını kontrol altına aldığını açıklamıştı.

Vang, "Devlet Başkanı Şi Cinping’in kişisel yönetimi ve yönlendirmesi altında Çin, zorlu ve sıra dışı çabalarla, Kovid-19 salgınını kontrol altına aldı, mevcut salgınla mücadele sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın kademeli şekilde normalleşmesi yönünde sebat ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'de 4 bin 633 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 82 bin 933 olarak açıklanmıştı.

 

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