Çin'in istila planını deşifre etti! Çinliler akın akın Türkiye yerleşiyor

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Çinliler'in akın akın Türkiye'ye yerleştiğini ifade eden Gazeteci Yazar Mehmet Ali Önel, Çin'in bu yöntemle Türkiye'yi istila etmeye başladığını açıkladı.

Pandemi döneminde bile durmadan Türkiye'den konut aldığına yönelik bir haber paylaşan Mehmet Ali Önel, Çinlilerin bu yöntemle Türk vatandaşlığına geçtiğini ifade etti.

Çinlilerin Demir İpek Yolu projesinin en önemli güzergahında olan Türkiye'yi bu yöntemle istila etmeye başladığını belirten Önel, güzergahtaki diğer ülkeleri de istila edeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Mehmet Ali Önel, Çin'in planıyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Çinliler akın akın Turkiye'den konut alıyor ve Türk vatandaşlığına geçiyor.

Çin devletinin stratejik kararı olduğu anlaşılıyor.

Türkiye #BirKusakBirYol projesinin en önemli güzergahı.

Çin bu proje ile küresel istila harekatı yapacak.

Bu nasıl görülmez!"

Çin Türkiye'de siyaseti dizayn etmek mi istiyor?

Çinlilerin yoğun olarak Türkiye'den konut alarak Türk vatandaşlığına geçmesi "Çin, Türkiye'nin siyasetinde etkili mi olmaya çalışıyor?" ve "Çinliler Türk vatandaşı olup oy kullanarak Türkiye'de siyaset mi dizayn etmek istiyor?" sorularını akıllara getirdi.

Bilindiği üzere Türkiye'den 250 bin dolar değerinde bir konut alan yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı veriliyor.