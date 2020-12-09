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Korona Virüs Çin'in ikinci Covid-19 aşısı yüzde 86 oranında etkili oldu
Korona Virüs

Çin'in ikinci Covid-19 aşısı yüzde 86 oranında etkili oldu

Birleşik Arap Emirlikleri(BAE), Çin tarafından geliştirilen 'Sinopharm' isimli ikinci koronavirüs aşısının yüzde 86 oranında etkili olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:36:00 -
Çin'in ikinci Covid-19 aşısı yüzde 86 oranında etkili oldu

Birleşik Arap Emirlikleri(BAE), Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirilen Sinopharm isimli ikinci koronavirüs aşısının yüzde 86 oranında etkili olduğunu açıkladı.

Aşının nötralize edici antikorunun yüzde 99 serokonversiyon oranına sahip olduğu, orta ve şiddetli vakaların önlenmesinde yüzde 100 etkinliğe sahip olduğu belirtildi.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, Temmuz'dan bu yana 3 klinik deneyden geçirilen aşının resmen tescillendiğini duyurdu.

BAE'de 125 ulustan 31 bin katılımcı üzerinde denenen aşıyla ilgili Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Analizler ciddi bir güvenlik endişesi göstermiyor" ifadelerine yer verildi.

Ancak yapılan aşılama sonucu ortaya çıkan yan etkiler paylaşılmadı.

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