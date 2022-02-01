Çin’in günlük Kovid-19 test kapasitesi 42 milyona çıktı

Yeni Akit Ankara

Çin’de sıfır vaka yaklaşımına uygun olarak Kovid-19 mücadele çalışmaları, aralıksız sürüyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin günlük test kapasitesi 42 milyona ulaştı. Komisyon, Çin’de 12 binden fazla noktada test yapıldığını ve toplam kapasitenin 42 milyona ulaştığını açıkladı. Bahar Bayramı ve yeni yıl öncesi artan seyahatler nedeniyle vatandaşlar, yolculukları öncesinde test yaptırıyor. Test tekniklerini geliştirdiklerini, test merkezlerinin dağılımını nüfusa göre planladıklarını vurgulayan Ulusal Sağlık Komisyonu, yerel makamlara test alanlarının dağıtımını en iyi hale getirmelerini ve uygun sorgulama kanalları sağlamaları konusunda hassas olmalarını istedi.