  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Çin’in günlük Kovid-19 test kapasitesi 42 milyona çıktı
Korona Virüs

Çin’in günlük Kovid-19 test kapasitesi 42 milyona çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanan Kovid-19 aşısının dün itibarıyla 3 milyar 198 bin dozu aştığı vurgulandı. Çin’de geniş çaplı aşılama çalışmaları 15 Aralık 2020’de başlamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 10:45:00 -
Çin’in günlük Kovid-19 test kapasitesi 42 milyona çıktı

Yeni Akit  Ankara

Çin’de sıfır vaka yaklaşımına uygun olarak Kovid-19 mücadele çalışmaları, aralıksız sürüyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin günlük test kapasitesi 42 milyona ulaştı. Komisyon, Çin’de 12 binden fazla noktada test yapıldığını ve toplam kapasitenin 42 milyona ulaştığını açıkladı. Bahar Bayramı ve yeni yıl öncesi artan seyahatler nedeniyle vatandaşlar, yolculukları öncesinde test yaptırıyor. Test tekniklerini geliştirdiklerini, test merkezlerinin dağılımını nüfusa göre planladıklarını vurgulayan Ulusal Sağlık Komisyonu, yerel makamlara test alanlarının dağıtımını en iyi hale getirmelerini ve uygun sorgulama kanalları sağlamaları konusunda hassas olmalarını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay