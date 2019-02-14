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Çin'in en şişmanı 7 ayda 142 kilo verdi

14 Şubat 2019 Perşembe 15:29
Çin'in en şişmanı 7 ayda 142 kilo verdi

PEKİN (AA) - Çin'de en şişman kişi olarak bilinen 334 kilogram ağırlığındaki Vang Haonan, 7 ayda 142 kilogram vermeyi başardı.

Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Şandong eyaletinde yaşayan 334 kilogram ağırlığındaki Vang, geçen temmuzda geçirdiği mide ameliyatından sonra uyguladığı diyetle 7 ayda 142 kilogram verdi.

Vang'ın doktoru, yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki gencin kilo verdikten sonra dört beden küçüldüğünü, iki santimetre uzadığını ve ten renginin beyazladığını söyledi.

Vang, bir haftalık resmi tatil verilen Bahar Bayramı'nda bile 3,5 kilogram verdiğini belirterek "Benim tecrübem iştahı kontrol altına almak ve daha fazla egzersiz yapmak oldu. Çok fazla yemeyin.” ifadesini kullandı.

Çinli internet kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Vang'ı tebrik etti.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:29
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