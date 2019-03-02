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Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü Paris’te kınandı

Fransa’nın başkenti Paris’te Çin’in Doğu Türkistan’da Müslüman Uygur Türklerine uyguladığı zulüm kınandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 22:18
Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü Paris’te kınandı

Fransa’nın başkenti Paris’te Çin’in Doğu Türkistan’da Müslüman Uygur Türklerine uyguladığı zulüm kınandı.



Paris’te Çin yönetiminin Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politika ve kültür asimilasyonuna karşı, Fransa Müslümanları İçin 1 Euro (1 Euros Pour Les Muslumans de France) adlı dernek, Eyfel Kulesi karşısında bulunan Trocadero Meydanı’nda Çin zulmünü kınadı. Başkent Paris’teki Trocadero meydanında ellerinde Doğu Türkistan bayrakları bulunan ve Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine destek vermek için gelenler “Zulme karşı sesimizi dünyaya duyuralım” pankartı açarak bir süre “Türkistan halkı yalnız değildir”, “İslam ümmeti kabul etme zilleti” şeklinde sloganlar attı.



Fransa Müslümanları İçin 1 Euro Başkanı Uygur Türk’ü yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politika ve kültür asimilasyonunu anlattı. Sık sık "Katil", "Faşist" ve "Despot Çin" sloganları atıldı. Çin’in, Doğu Türkistan’ı işgalinden bu yana Müslüman Türk kimliğini yok etmeyi amaçladığını söyledi. Uygur Türklerinin inançlarına, kültürlerine ve kimliklerine sahip çıktıkları için katliamlara, soykırımlara maruz kaldığını aktaran dernek başkanı, “Dünyanın bu zulme sessiz kalışı bizi üzüyor” dedi.



“Sesimizi duyuruncaya kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz”


Doğu Türkistan’da yaşanan zulmün yeterince dünyaya duyurulamadığını belirten Dernek Başkanı, “Çin, Doğu Türkistanlı Müslüman Uygurlara iki seçenek sunmaktadır. Ya asimile olup bir Çinli gibi yaşarsınız ya da ölürsünüz. Daha önce kültür devrimi adı altında yaptığı zulümleri yeniden hortlatan komünist dikta yönetimi bölgeye getirdiği Çinlileri, Uygur Türkleriyle kardeş ilan etti. Her eve bir Çinli yerleştirme kararı aldı. 70 yıldır Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan kapalı bir yönetim sistemi altında olduğu için yaşadığı zulümleri dünyaya duyuramıyorlar. Sesimizi duyurana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz”ifadelerini kullandı.



Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine destek için gelen Fransız bir kadın ise “Çin’in uyguladığızulüm kabul edilemez” diyerek ABD’nin Doğu Türkistan’da petrol olmadığı için Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine karşı uyguladığı işkenceleri ve kültür asimilasyonunu görmezlikten geldiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:18
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