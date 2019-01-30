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Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün:- "Çin’deki Müslüman Uygur azınlığa Çin hükümeti tarafından sistematik bir şekilde zulmedilmektedir. Bu zulmü en sert biçimde kınıyor, uluslararası toplumu gerekeni yapmaya davet ediyoruz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:55
Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

KÖLN (AA) - Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskıları, 13 ülkedeki 20 farklı şehirde Çin'in büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde okunacak bildiriyle protesto edilecek.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının organize edeceği, 2 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek gösterilerde, Çin'in uyguladığı politikalar protesto edilerek "Uygur Türklerinin yanındayız" mesajı verilecek.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin’deki Müslüman Uygur azınlığa Çin hükümeti tarafından sistematik şekilde zulmedilmektedir. Bu zulmü en sert biçimde kınıyor, uluslararası toplumu gerekeni yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çin’in "Sincan" olarak adlandırılan Doğu Türkistan bölgesinde insan hakları ihlalleri gerçekleştiğini belirten Ergün şunları kaydetti:

"Bölgede eğitim ve asimilasyon kamplarında tutulan insan sayısının bir milyon olduğu tahmin edilmektedir. Burada insanlar dinlerinden dönmeye, kültürlerini terk etmeye ve ‘söz dinleyen uysal Çin vatandaşları’ olmaya zorlanmaktadır. Bu sistematik zulmü endişe ile takip ediyoruz. Uluslararası toplumun bu ağır insan hakları ihlallerine karşı sessizliğini korumasını ise hayal kırıklığı ile karşılıyoruz."

Ergün, bağımsız kaynakların hazırladığı raporların oldukça açık olduğuna işaret ederek, "Çin, 'Uygur sorununu kökünden halletme’ politikası uygulamaktadır. Kamplarda insanlar zorla ‘eğitime’ tabi tutulmaktadır. Aile fertleri birbirlerinden ayırılmakta, insanlar inançları sebebiyle takip edilmekte, hapse atılmakta ve işkenceye maruz kalmaktadırlar." vurgusu yaptı.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Ergün, "Uluslararası toplum artık bu zulmün adını koymalı ve Çin hükümetine yaptırım uygulamalıdır. İnsan hakları ticari ilişkilere kurban edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- Protesto bildirisinin okunacağı yerler

Açıklamaya göre, protesto gösterileri Melbourne (Avustralya), New York (ABD), Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Münih (Almanya), Brüksel (Belçika), Saraybosna (Bosna-Hersek), Kopenhag (Danimarka), Den Haag (Hollanda), Oslo (Norveç), Viyana (Avusturya), Londra (İngiltere), Paris, Lyon, Marsilya, Strazburg (Fransa), Zürih (İsviçre) ve Stokholm'de (İsveç) düzenlenecek.

Etkinliğin yapılacağı gün ayrıca sosyal medyada #UygurlaraÖzgürlük (Almanca #FreiheitFürUiguren) etiketiyle görseller ve izlenimler de paylaşılacak.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:55
  1. Çin
  2. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)
  3. protesto
  4. Uygur Türkleri

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