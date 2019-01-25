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Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Van'da protesto edildi- Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin:- "Şu an Doğu Türkistan'da çok ciddi bir katliam var. Biz Müslüman olmanın bedelini kanla ödüyoruz. Birçok din kardeşimizi hapishanelere attılar. Onların tek suçu Müslüman olmak ve kendi topraklarını korumak"

25 Ocak 2019 Cuma 15:40
Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

VAN (AA) - Van'da, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki amacıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Van Alperenler Ocağı tarafından Beşyol Meydanı'nda düzenlenen gösteride toplananlar, "Müslüman uyuma Türkistan'a sahip çık" sloganı attı. Protestoya Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin ve Alimcan Türdi de katıldı.

Erkin, bir bölümünü ağlayarak yaptığı konuşmasında, Türkiye'ye, Doğu Türkistan'a verdiği destek için teşekkür etti. Türkiye'nin Doğu Türkistan halkına kapılarını açtığı, ekmeğini paylaştığı ve kardeşlik yaptığını ifade eden Erkin, şöyle konuştu:

"Şu an Doğu Türkistan'da çok ciddi bir katliam var. Biz Müslüman olmanın bedelini kanla ödüyoruz. Birçok din kardeşimizi hapishanelere attılar. Onların tek suçu Müslüman olmak ve kendi topraklarını korumak. Bizi terörist ilan ettiler. Eğer annemizi, bacımızı, dinimizi korumak için verdiğimiz mücadeleyle terörist olmuşsak evet biz teröristiz. Bu zulme sessiz kalan herkes Allah'ın önünde hesap verecek. Türkiye bizim için savaşsın veya maddi destek versinler diye gelmedik. Savaşsak da biz savaşalım, ölsek de biz ölelim. Sizler sadece din kardeşleriniz için seslenin ve sesinizi tüm dünya duysun. Bu zulüm dursun artık."

Alperenler Ocağı Van İl Başkanı Muhammed Nur Kaya ise ninnilerle uyutulması gereken çocukların silahlarla susturulduğunu söyledi. Doğu Türkistan'ın baba ocağı olduğunu ve şu an orada büyük bir zulüm yaşandığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline getirilen Doğu Türkistan, katil Çin'in baskılarıyla sindirilmeye ve yok edilmeye çalışılmaktadır. Planlı asimilasyon ve soykırım politikalarıyla özlerinden koparılmaya çalışılan soydaşlarımız, katil Çin'in bu zulmüne karşı göğüs gerebilmek için canlarını feda etmektedir. Fakat hiçbir kutsalı olmayan Çin, kardeşlerimizin en insani haklarını dahi kısıtlamakta ve insanca yaşama haklarını ellerinden almaya kalkmaktadır. Bütün bunlar yaşanırken koskoca bir İslam alemi ve insanlık kulaklarını tıkamakta, hiçbir şey olmuyormuş gibi yaşamlarına devam etmekte."

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:40
  1. Basın açıklaması
  2. Doğu Türkistan
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