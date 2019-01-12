0553 313 94 23

Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

Uşak'ta, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

12 Ocak 2019 Cumartesi 19:20
Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler

UŞAK (AA) - Uşak Kardeşlik Platformunca, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Belediye önünde toplanan platform üyeleri, İsmet Paşa Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü. Doğu Türkistan ve Türk bayrakları taşıyan grup, Çin zulmünü eleştiren pankartlar açtı.

Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Sezer, grup adına yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Çin'in, Doğu Türkistan halkını toplama kamplarına gönderdiğini anımsatan Sezer, "Şu anda aramızda oradan iki yıl önce, üç yıl önce, beş yıl önce gelmiş, zulmün, işkencenin ve soykırımın canlı şahitleri var. 72 yaşındaki annesi hapiste olan, eşi hapiste olan, çocuklarından iki yıldır hiçbir haber alamayan, ailesinin tamamı toplama kamplarında tutulan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var." diye konuştu.

Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye seslerini duyurmak için gelen Erşidin Erkin de zulmün 10 yıldır sürdüğünü dile getirdi.

Erkin, kendi topraklarında Müslüman olduklarını söylemeden büyüdüklerini belirterek, "Doğu Türkistan'da eskiden zulüm yapıyorlardı ama artık direkt öldürüyorlar. Çinlileştirme politikası adı altında her aileye bir Çinli ajan yerleştiriyorlar. Ailelerin erkekleri yok. Onlar sadece ailelerimize değil kızlarımıza, namuslarımıza kadar uzandılar. Erkekleri hapse atıyorlar. Beş milyona yakın Doğu Türkistanlı hapishanede. Suçu ise Türk ve Müslüman olmak." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 19:20
  1. Doğu Türkistan
  2. Uşak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. AK Parti Bayburt ilçe belediye başkan..
    3. Medipol Başakşehir'den Mert Çelik'e..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan ziyaretler
    5. Bongo'nun Gabon'a döneceği iddiası
    6. Voleybol: Efeler Ligi
    7. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    8. "Türkiye’ye tehdit oluşturan hiçbir..
    9. Futbol: Hazırlık maçı
    10. Anlaşma tamam! Ukrayna, Türkiye'den..
    11. Samsun'da doktorun darbedildiği iddiası
    12. Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019
    13. Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine..
    14. Arsenal, West Ham United'a kaybetti
    15. AK Parti Mardin ilçe belediye başkan..
    16. Netanyahu Arap ülkeleri dışişleri..
    17. Muhterem Nur'un "Gömlek ve yüzük..
    18. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye..
    19. Hakkari'de teröristlerin kış..
    20. Hackerlar, 11 Eylül saldırılarına dair..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi