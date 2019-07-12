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Çin’in dış ticaretine "Tarife" darbesi

Çin’in haziran ayında gerçekleştirdiği ihracatta yüzde 1,3’lük, ithalatta ise yüzde 7,3’lük düşüş görüldü.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:55
Çin’in dış ticaretine "Tarife" darbesi

Çin’in haziran ayında gerçekleştirdiği ihracatta yüzde 1,3’lük, ithalatta ise yüzde 7,3’lük düşüş görüldü.


Washington’un mayıs ayında 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkartması sonrasında Çin’in ihracatı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 düşerken, ithalatı ise yüzde 7,3 geriledi.


Çin Genel Gümrükler İdaresi, bugün 2019 yılının ilk yarısına dair dış ticaret verilerini açıkladı. Çin’de mayıs ayında ihracat yüzde 1,1 yükselmiş, ithalat ise yüzde 8,5 düşmüştü. Diğer yandan, haziran ayında Çin’in dış ticaret dengesi 50,98 milyar dolar olarak kayıtlara geçti .


Resmî verilere göre, Çin’in dış ticareti, yılın ilk yarısı itibarıyla yüzde 3,9 yükseldi. İlk altı ayda, Çin’in ihracatı yüzde 6,1 genişlerken, ithalatı ise yüzde 1,4 yükseldi. Toplam dış ticaret hacmi de 2,14 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti.


Diğer yandan, yılın ilk yarısında Çin’in ABD’ye ihracatı yüzde 8,1 düşüşle 199,4 milyar dolar olarak kaydedilirken, bu ülkeden ithalatı ise yüzde 29,9 gerileyerek 58,9 milyar seviyesinde kaldı.


Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayının sonunda G20 Osaka Zirvesi’nde bir araya gelmiş, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin devam etmesi hususunda mutabık kalmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:55
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