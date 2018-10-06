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Çin'in dev projesi ertelenebilir

Çin'in uzay istasyonunun ana modülünü yörüngeye taşıyacak roketi Long March 5B'nin 2019 yılında yapılması planlanan test uçuşu yapılamayacak.

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:30
Çin'in dev projesi ertelenebilir

Çin'in dünya yörüngesine kurmayı planladığı uzay istasyonunun, ana parçayı taşıyacak ağır yük roketinin test uçuşundaki gecikme nedeniyle ertelenebileceği bildirildi

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun gazetesine açıklama yapan projenin Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, Long March 5B roketininin fırlatma platformunun üretimindeki gecikme nedeniyle roketin 2019'un ilk yarısında planlanan test uçuşunun gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini belirtti.

Long March 5B'nin, uzay istasyonunun "Tinahe" adı verilen 20 tonluk çekirdek modülünü 2020'de dünya yörüngesine taşıması planlanıyordu.

Roketin test uçuşunun ötelenmesinin uzay istasyonunun kurulumunun da ertelenmesine yol açacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 09:30
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