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"Çin'in ABD'ye ihracatını 171,3 milyar avro azaltacak"

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar avroluk kayıp olacağını duyurdu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:15
"Çin'in ABD'ye ihracatını 171,3 milyar avro azaltacak"

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar avroluk kayıp olacağını duyurdu.

Enstitüden yapılan açıklamada, Ifo'nun yaptığı son araştırmaya göre, Pekin'in, Trump yönetimine misilleme yaparak ABD ürünlerine yüzde 25 ek vergi uygulaması durumunda ABD'nin Çin'e yaptığı ihracatta 51 milyar avro değerinde kayıp olacağı belirtildi.

Araştırmaya göre, Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar avroluk kayıp olacağı kaydedilen açıklamada, şu anda uygulanan ek gümrük tarifelerinin, ABD’in Çin'e ihracatını 37,1 milyar avro düşürebileceği ve ABD'nin GSYH'sine 2,6 milyar avroluk bir etki yapabileceği aktarıldı.

Söz konusu tarifelerin Çin’in ABD’ye ihracatını 52,1 milyar avro geriletebileceği ve Çin'in GSYH'sinde ise 5,7 milyar avroluk kayba neden olabileceği belirtilen açıklamada, Avrupa'nın söz konusu durumdan karlı çıkabileceği ve kıtanın ekonomisine 345 milyon avroluk olumlu katkı yapabileceği bildirildi.

 

- "ABD ve Çin ikili ticaret dengesi gelişebilir"

 

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Müdürü Prof. Gabriel Felbermayr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut gümrük tarifeleri ve karşılıklı ek gümrük tarifelerinin ABD'ye, Çin'e karşı biraz daha ilerlemiş bir ticaret dengesi sağladığını kaydetti.

Felbermayr, "ABD Başkanı Trump'ın amacı, ticaret politikalarını Çin'le olan ticaret açığını kapatma için kullanılırsa tarife savaşlarının hızlanması bu duruma yardımcı olabilir. Ancak her savaşta olduğu gibi, böyle bir stratejinin yüksek maliyeti olabilir. Trump, Çin'in sanayi sektörü daralırken, ABD'nin sanayi sektörü büyümesiyle zafer ilan edebilir. ABD ve Çin ikili ticaret dengesi gelişebilir." ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin'in 1 Mart Cuma gününe kadar anlaşmaya varamaması halinde Çin'den ithal ürünlere yönelik yüzde 10 olan gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmeyi planlayan Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanmasından dolayı gümrük vergisini artırma kararını erteledi.

Trump, Florida'da Çin lideri Şi Cinping ile bir zirve planladığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:15
  1. ABD
  2. Çin
  3. gümrük tarifeleri
  4. Ifo

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