İran, Çin'e galip geldi! Attığı golü Doğu Türkistan'a armağan etti İran Milli Takımı’nın Türk asıllı oyuncusu Serdar Azmoun, 2019 Asya Kupası çeyrek final maçında Çin'e attığı golü Doğu Türkistan halkına armağan etti.

2019 Asya Kupası çeyrek final maçında Çin'le karşılaşan İran Milli Takımı’nın Türk asıllı oyuncusu Serdar Azmoun, maç sonrası yaptığı açıklamada attığı golü Doğu Türkistan halkına armağan ettiğini söyledi. İran 3-0 galip ayrıldı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasına hızlı başlayan İran, 18. dakikada Mehdi Taremi ve 31. dakikada Sardar Azmoun'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan İran, 90+1'de Karim Ansarifard'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. "Doğu Türkistan halkına armağan ediyorum" Mücadelenin 31. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Türk asıllı futbolcusu Serdar Azmoun, maç sonrası, “Çin’e attığım golü mazlum Doğu Türkistan halkına armağan ediyorum” açıklamasında bulundu.

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