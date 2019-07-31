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Çini kursunu bitirdi ve sergi açtı

Burhaniye ilçesinde,Arzu Balkan ikinci kişisel sergisini Burhaniye’de açtı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:17
Çini kursunu bitirdi ve sergi açtı

Burhaniye ilçesinde,Arzu Balkan ikinci kişisel sergisini Burhaniye’de açtı. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen sergi ilgi gördü.


Çini kursunu bitiren ev hanımı Arzu Balkan,çini fırını alımında da KOSGEB’den de destek alırken, ilçedeki tek butik çini atölyesi ve satış mağazasını açtı. Kurduğu atölyede çalışmalarına devam eden Balkan, atölyesinde ürettikleriyle "Çamurun ateşle dansı" konulu sergiler açmaya başladı. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezindeki sergi ilk günden sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. İkinci sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Balkan, “ Edremit’in öne çıkan ürünleri, figürleri, tarihi binaları, Antandros Antik Kenti gibi yöresel ve kültürel işaretleri çini işlemesiyle butik süs eşyalarına çevirdim. Açtığım sergiler ilgi gördü. Bu da beni sevindirdi. Sanatı, meraklılara öğretmeye çalışıyorum.Çalışmalarıma devam edeceğim” dedi. Sergiyi eşi Melika Akova ve işadamı Osman Kuru ile birlikte gezen, Burhaniye önceki belediye başkanı Fikret Akova, Balkan’ı tebrik etti. Akova, eşi Melike Akova’nın da Balkan’ın öğrencisi olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:17
  1. sergi
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