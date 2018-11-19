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Çingene kızı mozaiği kime ait, özellikleri neler? Çingene Kızı mozaiği kim zamanında yapıldı?

Çingene Kızı mozaiği, 1998 yılında Nizip'te Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Çingene Kızı mozaiğinin diğer parçaları Ohio'da bulunuyordu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çingene kızı mozaiğinin 26 Kasım’da Türkiye’ye geleceğini söyledi. Peki Çingene kızı mozaiği nedir? Çingeze Kızı mozaiğinin özellikleri neler?

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:33
Çingene kızı mozaiği kime ait, özellikleri neler? Çingene Kızı mozaiği kim zamanında yapıldı?

Çingene Kızı mozaiği, 1998 yılında Nizip'te Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Çingene Kızı mozaiğinin diğer parçaları Ohio'da bulunuyordu.  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çingene kızı mozaiğinin 26 Kasım’da Türkiye’ye geleceğini söyledi. Peki Çingene kızı mozaiği nedir? Çingeze Kızı mozaiğinin özellikleri neler? 

Yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'ye ait olduğu kesinleşen Zeugma Çingene Kızı mozaiği nedir? Çingene Kızı mozaiği tarihçesi ve özellikleri. Çingene Kızı mozaiği, Nizip'te Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Fakat birçok kayıp parçası vardı. Çünkü yaklaşık 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenmişti. Kimilerine göre Büyük İskender, kimilerine göre ise Yer Tanrısı Gaia'dan esinlenilerek oluşturulmuş. MS. 2. yüzyıla ait.Eser sahibi belli değil fakat sanatçının bir deha olduğu konusunda yetkililer hemfikir. Çingene Kızı mozaiğinin sadece Çingene Kızı suretini içeren kısmı sanıldığından daha küçük. Yaklaşık 70-80 cm genişliğinde.

Çingene Kızı mozaiği M.S. II. yüzyıla ait

Gaziantep Arkeoloji Müzesi`nde sergilenen Zeugma mozaikleri arasında Çingene Kızı ismi verilen mozaik, ziyarete gelen herkesi adeta büyülüyor. Hüzünlü, hülyalı gözleri ile dikkati çeken Çingene Kızı, dağınık saçları, çıkık elmacık kemiği ve dolgun yüzü ile görenlerin uzun uzun kendisini incelemesine yol açıyor. Kim olduğuna yönelik aydınlatıcı bilgi bulunamayan mozaik, kimilerine göre de bir prenses olarak kabul ediliyor. M.S. II. yüzyıla ait olan bu mozaiğin en ilgi çekici yanı, gözlerinin kendisine bakanı her yönden takip etmesi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:33
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