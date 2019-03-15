Çine’de üreticilere bitki koruma ürünleri eğitimi verildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Çine Kabataş, Gökyaka ve Kavşit Mahallelerinde üreticilere Bitki Koruma Ürünleri uygulayıcı eğitimi verildi.

Üreticilere verilen eğitim kapsamında, pestisit kaynaklı toprak ve su kirliliği, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik, ruhsatlı ilaç kullanımının önemi, Bitki Koruma Ürünleri uygulama esasları veHasat Öncesi Pestisit Denetimi programı hakkında bilgiler verildi. Bitki koruma ürünü satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve pestisitleri uygulama esnasında dikkat edilecek konulara değinildi. Uygulama aletlerinin kalibrasyonu ve uygulama sonrası temizliği, boş ambalajların imhası, pestisit kaynaklı zehirlenmeler durumunda yapılması gerekenler, arılara zararlı olduğu gerekçesiyle kullanımı kısıtlanan neonikotinoid grubu ürünler ve ilaçlama yapılmadan önce arı üreticilerinin uyarılması konuları anlatıldı.

Eğitimlerde ayrıca Çine İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından toprak analizinin önemi ve bordo bulamacı uygulamaları hakkında bilgi verildi. Doğru bitki besleme uygulamaları ile dengeli gübrelemenin verime ve milli ekonomiye katkısı anlatıldı. Üreticilere toprak numunesi alımı uygulamalı olarak gösterildi ve numune alınırken dikkat edilmesi gerekenhususlar açıklandı.