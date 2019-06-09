0553 313 94 23

Çine’de trafik kazası; 2 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

09 Haziran 2019 Pazar 17:26
Çine’de trafik kazası; 2 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Kaza Çine Kavşit yolu Şehler Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavşit’den Çine istikametine gitmekte olan İsmail A. yönetimindeki 09 LC 688 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve yanında oturan eşi Güler A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı, Çine Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 17:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Bilecik'te orman yangını
    1. GÜNCELLEME - Bilecik'te orman yangını
    2. Bayram dönüşleri devam ediyor
    3. Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i..
    4. Ankara’da akşam saatlerinde bastıran..
    5. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından..
    6. Kontrol noktasında kontrolden çıktı: 3..
    7. Ertuğrul Özkök, 15 Temmuz'u ve Mısır..
    8. Bayram tatilinin acı bilançosu: 83..
    9. Kavga husumete dönüşmeden barıştılar
    10. Çine’de trafik kazası; 2 yaralı
    11. Fatih Keleş, Avustralya’da yenildi
    12. Bilecik'te orman yangını! 3 helikopter..
    13. Hatay’a şehit ateşi düştü
    14. Hezimete uğrayan Fransızlar, hayal..
    15. Kastamonu’da bayramdan dönen aile kaza..
    16. Bağışıklık sistemi..
    17. Siirt'te tarım aracı devrildi: 4 yaralı
    18. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    19. Dursunbey’de traktör köprüden uçtu: 1..
    20. Polonya’da yaşayan Türkler yaza..
    21. Çin Washington Post ve Guardian'ın..
    22. E. Yeni Malatyaspor’da yeni yönetim..
    23. Karşıya geçmek istediği yolda hayatını..
    24. Şehit Halil Kurt Kilis’ten uğurlandı
    25. Silahlı saldırıda ölen polis ve annesi..
    26. AKUT’tan gerçeği aratmayan tatbikat
    27. İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç..
    28. Malatya’da otomobil takla attı: 4..
    29. Şifalı olduğu herkesin dilinde! Peki,..
    30. Canpolat’tan kırsal mahalle mesaisi
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler