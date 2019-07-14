0553 313 94 23

Çine’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 00:58
Çine’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geliş sebebi henüz belirlenemezken, duble yolda karşı şeride geçen aracın başka bir araçla çarpışmaması ikinci bir kazayı önledi.


Kaza saat 23:30 sıralarında Çine yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla istikametinden Çine istikametine seyir halinde olan ve sürücüsün


Ün kim olduğu henüz tespit edilemeyen 09 FS 625 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yolda çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Karşı şeritte de taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklenen araç, tekelerinin kopması sonucu durabildi. Kazada otomobil içerisindeki iki kişiden biri asfalt zemine düşerek hayatını kaybederken araç içerisinde sıkışan diğer yaralı da çevredeki vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kazada ölen şahsın 54 yaşındaki C.C. olduğu belirtilirken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın da 52 yaşındaki Z.Ş. olduğu belirtildi.


Görenlere şaşkınlık veren kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Çine-Muğla karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 00:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza!
    1. Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60..
    2. Çine’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
    3. ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye'..
    4. El feneriyle eve giren 2 hırsız..
    5. Daireden gelen kötü kokular vahşeti..
    6. Tatvan’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    7. "12 Punto TRT Senaryo Günleri"..
    8. Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 3’ü..
    9. ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki..
    10. Gaziantep'te trafik kazası: 11 yaralı
    11. İzmir’de Nil İpek rüzgarı
    12. Iraklılar hükmet karşıtı kitlesel..
    13. Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu:..
    14. Nazilli’de traktörün altında kalan..
    15. Hakkari'de baraj gölünde 3 çocuk..
    16. Federica Mogherini Irak'ta..
    17. Malatya'da motosiklet devrildi: 3 yaralı
    18. Kanada'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    19. Fenerbahçe ilk hazırlık maçında..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2019
    21. Ekmeği ucuz satan fırıncıyı mahkemeye..
    22. Komşusunun eşeğini keserle yaraladığı..
    23. Sudan'da taraflar arasındaki toplantı..
    24. "Cumhurbaşkanımızın sesi bize güç verdi"
    25. Camide namaz kılan kardeşini öldürdüğü..
    26. Tendürek’te 3 terörist etkisiz hale..
    27. (Özel) 1 kişinin öldüğü yamaç paraşütü..
    28. ABD'yi Barry Kasırgası vurdu! On..
    29. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    30. Danimarka'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
    Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
    İmamoğlu'nun "beğendiği" şarkıcı Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!
    İmamoğlu'nun "beğendiği" şarkıcı Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!
    Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan sözler: İlk kez benden alkış alıyorsun
    Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan sözler: İlk kez benden alkış alıyorsun
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Muğla'daki yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    Muğla'daki yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi