Çine’de hırsızlıktan araması olan iki kişi yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde haklarında Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, gibi suçlardan aramaları bulunan biri cezaevi firarisi olmak üzere 2 kişi polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Çine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçlaması olan cezaevi firarisi Şenol İ. (45) ile hakkında hırsızlık suçundan, yakalama kararı bulunan Hakan Y. (24) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.