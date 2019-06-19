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Çine’de adli kolluk değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı

Aydın’ın Çine ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kolluk değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenledi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:44
Çine’de adli kolluk değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı

Aydın’ın Çine ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kolluk değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda, işlemlerin ve soruşturmaların daha hızlı ilerlemesi için alınacak önlemler görüşüldü.


Adli hizmetlerin yürütülmesinde yaşanan sorunların konuşulması ve çözüm yollarının bulunması, soruşturma işlemlerinin en seri ve sağlıklı biçimde yürütülmesinin sağlanması için, gerekli birimlerin de katılımıyla adli kolluk toplantısı düzenlendi. Çine Halk Kütüphanesi Şükran Güngör Tiyatro Salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Kaya’nın başkanlığında yapılan toplantıya, Çine Emniyet Müdürü İsmet Şimşek ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri katıldı. Soruşturmaların daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde tamamlanmasında alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, dikkat edilmesi gereken konular görüşüldü.


Toplantıda Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Kaya, Çine’de huzur ve güvenliğin sağlanması adına adli hizmetlerin etkin, verimli ve hedef sürede tamamlanmasının büyük önem arz ettiğini, bireylerin ve toplumun adaletin geç tecelli etmesinden dolayı mağdur olmaması için adli kolluk görevlileri olarak tüm adli iş ve işlemlerin mevzuata uygun ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:44
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