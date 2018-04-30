Çin'e yabancı öğrenci akını

Çin Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelerden gelen yabancı öğrenci sayısının geçen sene 2016'ya göre yüzde 11,58'lik artışla 317 bin 200 kişi olduğu ve Çin'deki yabancı öğrencilerin yüzde 64,85'ini oluşturduğu bilgisini verdi.

Bakanlıktan alınan verilere göre, 2017 yılı itibarıyla 31 eyalet, özerk bölge ve kentte yer alan 935 üniversitede 204 ülke ve bölgeden gelen öğrenciler eğitim görüyor. Çin'de okuyan yabancı öğrenciler arasında yüksek lisans ve doktora yapanların sayısı 2016 yılına kıyasla yüzde 18,62 yükselerek, geçen yıl 75,800 kişiyi buldu.

Çin hükümeti, ulusal yetenek planı kapsamında son yıllarda sağladığı burslarda komşu ülkelere ve Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelere ağırlık vermeye başladı.

Bir süre önce, Sun Yat-sen Üniversitesi Nanfang Fakültesi ve Yunnan Üniversitesi dâhil toplam 6 üniversite, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Kuşak ve Yol Araştırma Enstitüsü'yle "Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle öğrenci değişimine dair işbirliği anlaşması"nı imzaladı. Anlaşma kapsamında 2018 yılında ilk etapta yaklaşık 300 öğrencinin Çin'e gelmesi bekleniyor.

Kaynak: CRI.cn