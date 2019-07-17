0553 313 94 23

Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı’nda ’Çalışkan’ dönemi

Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığına Murat Çalışkan atandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:28
Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı’nda ’Çalışkan’ dönemi

Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığına Murat Çalışkan atandı.


Geçtiğimiz yılsonu kapatılan Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı MHP Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çalışkan’ın başkan olarak atanması ile yeniden açıldı. Aydın İl Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı’nda düzenlenen tören ile görevine başlayan Çalışkan, “Bana bu görevi layık görenlerden Allah razı olsun. Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizlere layık görülen bu görev tüm ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.


Murat Çalışkan’a Türk Bayrağı’na sarılı Kur’an-ı Kerim hediye ederek yeni görevinde başarılar dileyen Aydın İl Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Tayfun Şan, “Murat başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:28
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’da yer ocağı faciaya yol açıyordu
    1. Aydın’da yer ocağı faciaya yol açıyordu
    2. Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür..
    3. Pentagon'dan Türkiye ve F-35 açıklaması
    4. Yasemin Can'dan 10 bin metrede..
    5. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan AB..
    6. Suriyeli aşiretlerden Erbil'deki..
    7. Suni teneffüs kediyi hayata döndürdü
    8. Beşiktaş'tan fikstür tepkisi: 9..
    9. Ali Eren - Ajagba maçı için geri sayım..
    10. '150 Hatim ile 300 Yasin-i Şerif okuduk'
    11. "En az 3 transfer daha yapacağız"
    12. Ürdün'den Erbil'deki saldırıya kınama
    13. Erbil saldırısında yaralanan Irak..
    14. "Taraftarımıza özlediği şampiyonluğu..
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:..
    16. Rumlardan Türkiye'ye Doğu Akdeniz..
    17. Pentagon’dan F-35 açıklaması:..
    18. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    19. CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la..
    20. İşte Gazişehir Gaziantep’in 2019-2020..
    21. Tunceli merkezli 3 ilde terör operasyonu
    22. Adil Gevrek: "En az 3 transfer daha..
    23. ’Güneşin altın yumurtası’ Kayısı..
    24. Havuzun zeminine kafasını çarpan genç..
    25. Fenerbahçe taktik çalıştı
    26. İzmir'de "göçmen kaçakçılığı" davası
    27. Abdullah Avcı'dan 3 transfer talebi
    28. Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü
    29. Ahmet Kavalcı: “Hocamız 3 transfer..
    30. Abdurrahim Albayrak'tan yeni sezon..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda