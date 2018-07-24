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Çin'e gidecek mi? Quaresma'dan yanıt...

Quaresma, Çin teklifi ile ilgili "Şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum, ben fazla ilgilenmiyorum" dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:02
Çin'e gidecek mi? Quaresma'dan yanıt...

Beşiktaş'taki satış rüzgarında 'sıradaki futbolcu' olarak gösterilen Ricardo Quaresma, İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcu dün akşam da takımla birlikte idmana çıktı.

Quaresma'nın gelişi sırasında Çin teklifi ile ilgili sorulara net cevaplar vermediği, "Şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum, ben fazla ilgilenmiyorum, menajerimin bilgisinde bir durum" dediği öğrenildi.

Bu satıştan 8 milyon Euro kazanç bekleyen Beşiktaş yönetiminin ise yıldız oyuncu ile perşembe günü masaya oturacağı ve son kararını soracağı belirtildi.

Q7, AYAĞININ TOZUYLA...

Ricardo Quaresma dün İstanbul'a gelirken, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti. Portekizli yıldız ardından takamın akşam yaptığı antrenmana katıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:02
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