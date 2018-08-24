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Filipinler'den Çin'e açık tehdit: Savaş çıkar

Çin'in petrol arama faaliyetlerine Filipinler'den tehdit niteliğinde bir uyarı geldi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "Çin'in faaliyetleri savaş çıkartır" dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:32
Filipinler'den Çin'e açık tehdit: Savaş çıkar

Güney Çin Denizi'nde petrol arayan Çin'e karşı çıkan Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Filipinler'in bölgedeki gemilerin hareketlerini uydu üzerinden izleyeceğini kaydetti.

"SAVAŞA NEDEN OLABİLİR"

Çin'in, ülkesinin de hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'ndeki adalarda bazı faaliyetlerde bulunduğunu belirten Duterte, Çin'in adalardaki kaynakları sahiplenmeye devam ettiği sürece problemler çıkacağını ve bunun savaşa yol açabileceğini söyledi.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Bruney ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Kaynak: enerjienstitusu.com

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 11:32
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. Rodrigo Duterte
  3. Filipinler
  4. Vietnam
  5. Malezya
  6. Bruney
  7. Pekin
  8. Çin

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