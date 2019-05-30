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"Çin'e 3 bin ton kiraz ihraç edilecek"

Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu:- "Haziran'ın 17'sinde, 18-19'unda büyük Çin firmaları Türkiye'ye gelecek, 3 bin ton kiraz Çin'e ihraç edilecek"

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:10
"Çin'e 3 bin ton kiraz ihraç edilecek"

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, haziran ayında büyük Çin firmalarının Türkiye'ye geleceğini ve Çin'e 3 bin ton kiraz ihraç edileceğini bildirdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 Haziran'da yenilenecek belediye başkanlığı seçimi dolayısıyla Cumhur İttifakı Honaz Belediye Başkan adayı Turgut Devecioğlu'na destek amacıyla kente gelen Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinde büyük emeği olan Denizli'nin sevdiği bir şehir olduğunu belirtti.

DSİ Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı dönemlerinde Denizli'ye ve Honaz'a büyük hizmetler yaptıklarını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz Denizli'ye 23,5 milyar liralık yatırım yaptı. Bunda da en büyük pay, Orman ve Su İşleri Bakanlığım döneminde 5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Denizli'de 24 baraj, gölet, sulama tesisleri, içme suyu temini, bütün derelerin ıslahı, ormancılık faaliyetleri, milli parklar, meteoroloji istasyonları kurulması gibi burada ne eksik varsa tamamını yaptık. Honaz'da hiç yapılmayan şeyler yapıldı, yüzme havuzundan altyapıya kadar. Tabii Honaz'a ne yapılsa azdır, ben bu kanaatteyim çünkü burası yiğit insanlar diyarı. Dolayısıyla biz de burası için Turgut Devecioğlu kardeşimle büyük projeler hazırladık, ben de takipçisi olacağım Büyükşehir Belediyemizle."

Honaz kirazının tanıtımına önem verdiklerine dikkati çeken Eroğlu, "Honaz'ın kirazını dünyaya tanıtmak istiyoruz. Hatta şu müjdeyi vereyim. Haziran'ın 17'sinde, 18-19'unda büyük Çin firmaları Türkiye'ye gelecek, 3 bin ton kiraz Çin'e ihraç edilecek. Buranın iklimi dolayısıyla kirazı erken çıkıyor, o bakımdan büyük avantaj. Honazlı kiraz üreticileri ile Çinlileri tanıştıracağız." ifadesini kullandı.

Eroğlu, Honaz'ın orman açısından zengin bir tabiata sahip olduğunu vurgulayarak, "Pamukkale'ye de yakın. Biz diyoruz ki, Pamukkale'ye gelen turistlerin yüzde 20'sini buraya çekmek için Honaz Milli Parkı'nda muazzam bir gelişme yapacağız, projeler de hazır. Honaz dağındaki bitkiler son derece şifalı. Burada bal ormanlarını kuruyoruz. Orman mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımıza faizsiz, yüzde 50'si hibe destekle, bal üretmek isteyen herkese destek vereceğiz. İki yıl ödemesiz, 5 yıl geri ödemeli, böyle imkanlar var. Burayı Honaz şifalı balları üretim merkezi yapacağız, kirazın ihracat üssü olacak, doğa turizm merkezi olacak, ayrıca zirai açıdan bütün sulamaları bitireceğiz ve önemli bir meyve üretim merkezi haline getireceğiz." şeklinde konuştu.

Eroğlu, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Eroğlu ve Zeybekci, 2 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde Devecioğlu'na destek istedi.


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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:10
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  6. seçim

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