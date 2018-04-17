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Çin'den yabancı yatırımcıya müjde!

Ekonomisini dünyaya açma sözü veren Çin bazı kuralları yumuşatacağını ve bu kuralların otomobil, gemi, ve uçak alanlarını da kapsayacağını açıkladı.

17 Nisan 2018 Salı 17:59
Çin'den yabancı yatırımcıya müjde!

Devlet Başkanı Xi Jinping’in ekonomisini dünyaya açma sözü verdiği Çin, üretim sektöründe yabancı yatırımcılar için bazı katı kurallarını yumuşatacağını açıkladı. Yeni kuralların otomobil, gemi ve uçak üretimini etkilediği belirtildi.
Çin devlet planlama otoritesi bugün yaptığı bir açıklamada Çin merkezli otomobil, gemi ve uçak üreticilerinde devlet tarafından konan yabancı hisse kotalarının beş yıl içinde kalkacağını açıkladı.

OTOMOBİL FİRMALARI BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

1994’ten bu yana Çin’de üretim için Joint Venture yapmak zorunda olan otomobil firmaları yeni düzenlemelerden en çok fayda sağlayacak şirketlerden.
Çin devlet planlama otoritesi, elektrik ve hibrit araçlardaki yabancı hisse kotasının bu yıl sonundan itibaren kalkacağını, ticari araçlardaki kotanın 2020’de ve binek araçlarda 2022’den itibaren yerli hisse payı şartı olmayacağını açıkladı.
Tesla’nın Çin’de Shanghai eyaletinde inşa etmeyi planladığı fabrikası için büyük önem taşıyan karar, yerli bir şirketle ortak olmak istemeyen Tesla’nın da fikrini değiştirebilir.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:59
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