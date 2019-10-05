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Çin, uzaya yüksek çözünürlülüklü gözlem uydusu fırlattı

Çin'in, yüksek çözünürlülük gözlem yapacak Gaofın-10 uydusunu uzaya fırlattığı bildirildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:29
Çin, uzaya yüksek çözünürlülüklü gözlem uydusu fırlattı

Şinhua ajanısın haberine göre, Gaofın uydusu, ülkenin Şanşi eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden önceden belirlenen yörüngesine gönderildi.

Fotoğraf alarak gönderecek

Long March-4C (Uzun Yürüyüş) roketiyle fırlatılan uydunun bir metrenin altında yüksek çözünürlükte fotoğraf alarak dünyaya göndereceği belirtildi.

Uydu, yer gözlem, şehir planlama, yol bağlantıları tasarımı, ürün hasat tahmini, doğal afet kurtarma çalışmalarıyla Kuşak ve Yol Projesi'nde kullanılacak.

Uydu ve taşıyıcı roket, Çin Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi bünyesinde Şanghay Uzay-Uçuş Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilirken, fırlatma işleminin Uzun Yürüyüş roket serisinin 314’üncü misyonu olduğu belirtildi.

Bu arada, Gaofın uydu projesi 2010 yılında başlatılmıştı.

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:29
  1. Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi
  2. Çin
  3. Çin Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi
  4. Gaofın-10
  5. Long March-4C

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