Çin'den tepki çeken karar! Anal test geri döndü

Çin, ülke medyasında çıkan haberlere göre Pekin Kış Olimpiyatları’na iki hafta kala Omicron varyantının yayılmasını durdurmak için Covid-19 taraması için anal sürüntü testini geri getirdi.

Çinli gazete The Beijing News'e göre, 26 yaşındaki bir kadının Omicron'a yakalandığı Pekin'deki bir apartman binasında en az 27 kişiye tartışmalı anal sürüntü testi yapıldı.

Anal testler, rektuma 5 cm kadar steril bir pamuklu çubuk sokmayı ve birkaç kez döndürmeyi içeriyor.

Ayrıca habere göre, testi pozitif çıkan kadının çalıştığı ofis binası, geçen pazar günü önceden uyarı yapılmadan dış dünyaya kapatıldı, çalışanların çıkması yasaklandı ve zorunlu anal Covid-19 testine tabi tutuldu. Maskeli görevliler, içeride mahsur kalan işçiler için ofis girişinden yatak takımları taşırken görüldü.

Bununla birlikte, Çin’in resmi Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, 15 Ocak'ta ilk yerel Omicron enfeksiyonunu bildirmesinin ardından kentte şimdiye kadar 11 vaka doğrulandı.

Olimpiyat biletleri halka açık satılmayacak

Bu haftanın başlarında Çin, Olimpiyatlar için halka bilet satılmayacağını duyurdu ve ülkedeki Covid-19 vakalarının sayısı Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı için yalnızca 'seçilen' seyircilerin katılmasına izin verileceğini söyledi.

Ayrıca, ilk Omicron vakasının görüldüğü Haidian bölgesinin yerleşim bölgesinde, anal sürüntüler de dahil olmak üzere testler yapılırken, insanların içeri girip çıkmasını önlemek için büyük bariyerler dikildi.

Öte taraftan Çin'de 2020'den beri anal sürüntü testi kullanılıyor ancak dokuz yaşındaki bir çocuğun korona virüs için pozitif test etmesinden sonra Ocak 2021'de Pekin'de yaygınlaştı.

Tartışmalara sebep olmuştu

Çin, geçen sene Mart ayında anal sürüntü uygulamasını Pekin’e gelen bütün yabancılar için genişlettiğinde tartışmalara yol açtı.

ABD, Japonya, Güney Kore ve Almanya, testlerle ilgili endişelerini dile getirdi. Çin, testin ABD’li diplomatları için gerekli olduğu iddialarını yalanladı.

Çinli doktorlar tarafından devlet medyasına yapılan açıklamada, koronavirüs ağız ve burundan alınan sürüntülere kıyasla daha net bir şekilde tespit edilebildiği için anal sürüntü testinin tercih edildiğini söyledi.

Diğer yandan, Omicron'un Pekin'de ortaya çıkması ve ülkede her gün bildirilen ortalama 130 Covid vakası, Kış Olimpiyatları organizatörlerinin Oyunlar’a katı kısıtlamalar getirmesi anlamına geliyor.

Meşale rölesi kordon altına alınacak

Pekin Kış Olimpiyatları’nın organizatörlerü, bugün meşale rölesinin Covid önlemleri nedeniyle kordon altına alınacağını duyurdu.

Bin 200 meşaleyi taşıyan kişinin katıldığı yarış, Oyunların üç bölgesinde gerçekleşecek ve ayrıca Olimpiyatların açıldığı 2-4 Şubat tarihleri ​​arasında Çin Seddi gibi turistik yerlere seyahat edecek.

Meşale geçişinden sorumlu Oyunlar organizasyon komitesi yetkilisi Yang Haibin, “Bu meşale rölesi için güvenliğe her zaman öncelik verilecektir. Salgın kontrol hususları göz önüne alındığında meşale rölesi ve tören faaliyetleri güvenli ve kontrol edilebilir kapalı mekanlarda düzenlenecektir” dedi.