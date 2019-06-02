Çin'den "Tayvan" uyarısı

ANKARA (AA) - Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, Çin ordusunun, Pekin yönetiminin Tayvan ve Güney Çin Denizi'yle ilgili hak iddialarını savunmak adına büyük bir kararlılıkla harekete geçeceğini söyledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Vey, Singapur'da Asya'nın önemli güvenlik zirvesi "Shangri-La Dialogue"da yaptığı konuşmada, dış güçlerin Tayvan'la ilgili işlere karışmaması gerektiğini ifade ederek, ordunun, Pekin yönetiminin Tayvan ve Güney Çin Denizi'yle ilgili hak iddialarını savunmak adına büyük bir kararlılıkla harekete geçeceğini söyledi.

Vey, "Tayvan’ı Çin'den ayırmaya kim kalkışırsa onunla sonuna kadar savaşacağız." ifadesini kullandı.

ABD Çin ile görüşmek isterse, ülkesinin kapılarını açık tutacağını ifade eden Vey, Washington savaşmak isterse Çin'in ekonomi ve güvenlik konularıyla ilgili sonuna kadar savaşacağını söyledi. Vey, ayrıca, Çin ve ABD arasında yaşanacak herhangi bir askeri çatışmanın felakete yol açacağını belirtti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlıklarını ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor. Tayvan'ın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor.

- ABD'li yetkili Çin'i eleştirdi

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, dün "Shangri-La Dialogue"da yaptığı konuşmada, Çin'in Güney Çin Denizi'nde diğer ülkelere askeri yollarla baskı kurmaya çalıştığını söylemişti. Hint Pasifik bölgesindeki ülkelere uzun zamandır tehdit olanların kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflatmaya çabaladığını ifade eden Shanahan, bölgedeki bazı aktörlerin diğerlerini ekonomik ve diplomatik olarak istismar ettiğini ve diğer ülkeler üzerinde askeri yollarla baskı kurmaya çalıştığını belirtmişti.

- Güney Çin Denizi



Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.



Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.



Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

