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Çin'den son dakika koronavirüs kararı!

Çin yönetimi, ülkenin güney eyaleti Guangdong'da vakaların artması nedeniyle, bu eyalete seyahat yasağı getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 09:36:00 -
Çin'den son dakika koronavirüs kararı!

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin, bir dönem uyguladığı seyahat kısıtlamasını yeniden hayata geçirme kararı aldı.

Pekin yönetimi, ülkenin güneyindeki Kovid-19 enfeksiyonlarında ani bir artış bildirdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre, 15 milyon kişiye ev sahipliği yapan güney eyaleti Guangdong'da 18 yeni yerel vaka tespit edildi.

Bunun ardından Çin bir süredir askıda olan seyahat kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koydu.

Enfeksiyonlardaki artıştan sonra bölgeden ayrılan herkesin virüs için test edilmesi gerektiği duyuruldu.

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