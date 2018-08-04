Çin'den skandal Suriye kararı: Doğu Türkistanlı savaşçılara karşı..

Suriye'de rejim karşıtı güçlerin elinde kalan tek bölge olan İdlib ekseninde gündem şekilleniyor. Esed rejiminin bölgeye yönelik kapsamlı bir saldırı başlatacağı tartışılırken rejime yönelik destek de artıyor.

Bunların en çarpıcısı ise Çin'in desteği. Çin'in Şam büyükelçisi Qi Qianjin, rejim yanlısı el Vatan gazetesine yaptığı açıklamada ülkesinin İdlib'e karşı saldırıda yer almak istediğini söyledi. Çin büyükelçisi, Çin ile rejim orduları arasında işbirliği olduğunu belirterek, "Suriye'nin teröristlerle savaşında Suriye'ye destek olacakları" ifadesini sarf etti.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Çin büyükelçisi Qi Qianjin, Esed rejimine karşı muhaliflerin yanında yer alan Doğu Türkistanlı savaşıları da hedef aldı. Qianjin'in yanı sıra Çin'in Suriye askeri ateşesi Wong Roy Chang da "Çin vatandaşı Uygurların rejime karşı savaşta yer almasından duyduğu üzüntüyü" dile getirdi.

Çinli büyükelçi, Doğu Türkistanlı savaşçılara karşı saldırılarda Çin ordusunun da yer almasının mümkün olduğunu söyledi. Çin'in söz konusu saldırılara doğrudan yahut dolaylı olarak iştirak edeceği düşünülüyor.

UYGUR SAVAŞÇILARI MUHALİFLERE DESTEK

Türkistan İslam Partisi adı altında organize olan Uygur savaşçılar, iç savaşın başlangıcından bir süre sonra Doğu Türkistan ve Afganistan'dan ülkeye gelmişti. Bölgede Uygur savaşçıların muhaliflere desteği önemli bir unsur olarak göze çarpıyor. Halihazırda Cisr eş Şuğur ve Gab Ovası bölgesinde Türkistanlı savaşçıların yoğun varlığı mevcut. Rusya, rejim ve İran ittifakının ilk olarak bu hat üzerinden muhaliflere saldırı başlatabileceği ifade ediliyor.