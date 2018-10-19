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Çin'den skandal hamle! Uygur Türklerinin çocuklarını alıkoyuyorlar

Çin Yönetimi, zorla toplama kamplarına aldığı Uygur Türklerinin çocuklarını da akrabalarına vermek yerine yetimhanelere gönderiyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, uygulamayı “sapkın hükümet programının parçası” şeklinde yorumladı.

19 Ekim 2018 Cuma 08:30
Çin'den skandal hamle! Uygur Türklerinin çocuklarını alıkoyuyorlar

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) aileleri “yeniden eğitim” adı altında toplama kamplarına gönderilen Uygur Türklerinin çocuklarının yaşama şartları bahanesiyle ailelerinden koparıldığını açıkladı. HRW, Sincan’da Uygur Türklerine uygulanan kitlesel gözaltı uygulamalarıyla ilgili yayımladığı son raporda, Çinli otoritelerin “aşırılıkla mücadele” adı altında yürütülen keyfi gözaltılar nedeniyle anne ve babalarından ayrı kalan çocukları akrabalarına vermek yerine devlete ait yetimhanelerde topladığını iddia etti.

Zorla yerleştiriliyorlar

 HRW Çin Koordinatörü Sophie Richardson, Pekin yönetiminin bölgedeki Müslüman Türk çocukları ailelerinden ayırarak zorla devlete ait yetimhanelere yerleştirmesini "sapkınca bir hükümet programının parçası" olarak nitelendirdi. Halen 2017 yılı öncesinde bölgedeki yetimlerin yalnızca yüzde 24’ünün devlet yetimhanelerinde ikamet ettiği bilgisine yer verilen raporda, bu oranın 3 yılda yüzde 100’e çıkarılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Devlet talimat

Çin Komünist Partisi Uygur Özerk Bölgesi Sekreteri Çın Çüenguo’nun, Ekim 2016’da yayımladığı kararla 2020’ye kadar bölgedeki yetim çocukların tamamının devlet yetimhanelerine yerleştirilmesi talimatı verdiğine işaret edilen raporda, siyasi eğitim kamplarında tutulan Uygur Türklerinin çocuklarının bu politikanın hedefi olduğu ileri sürüldü.

Çin Yönetimi, uluslararası kamuoyunda sert tepkilere neden olan Uygur Türkleri için kurduğu toplama kamplarının varlığını ilk kez kabul anlamına gelecek bir açıklama yapmıştı. Kendisi de Uygur olan Doğu Türkistan’daki Komünist Parti’nin iki numaralı ismi Şöhret Zakir, Çin medyasına yaptığı açıklamada, bu kamplara alınan kişileri “kursiyer” olarak tanımlayarak akla ziyan bir savunmaya imza atmıştı. Zakir, kamplardaki Uygur Türklerinin “yoğunlaştırılmış” bir eğitim programı kapsamında Çince öğrendiğini, Çin yasalarıyla ilgili dersler aldığını ve bunun yanı sıra mesleki eğitime tabi tutulduğunu ileri sürmüştü.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:30
  1. çin
  2. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
  3. Uygur Türkleri
  4. Çin Komünist Partisi

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