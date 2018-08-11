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Çin'den skandal cami kararı! Müslümanlar direnişe geçti

Çin'in Ningşia Huy Özerk Bölgesi'nde yer alan caminin ruhsatı olmadığını iddia ederek yıkmak isteyen yetkililere karşı direnen Müslümanlar geri adım atmayacaklarını belirttiler.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:47
Çin'den skandal cami kararı! Müslümanlar direnişe geçti

Çin'in batısında yer alan Ningşia Huy Özerk Bölgesi, yüzlerce Müslüman camilerinin yıkılması kararına direniyor. Yetkililer Ningşia bölgesindeki inşaatı yeni tamamlanan Weiju camiinin ruhsatsız olduğu için yıkım kararı alındığını söylüyor. Fakat bölgede yaşayan Hui Müslümanlar geri adım atmayı reddediyor ve yıkıma direneceklerini söylüyorlar.

23 MİLYON MÜSLÜMAN YAŞIYOR

Çin'de tahminen 23 milyon Müslüman yaşıyor ve Ningşia eyaletinde Müslümanlık yüzlerce yıldır yaygın. Fakat insan hakları grupları Çin'de Müslümanlara ve özellikle dış dini etkilere karşı resmi makamların giderek daha hasmane bir tutum aldığını söylüyorlar.

Yıkımı tartışmalı Weiju camii, minareleri ve kubbeleriyle Orta Doğu mimarisini andırıyor.

DUYURU MÜSLÜMANLAR ARASINDA HIZLA YAYILDI

Yetkililer 3 Ağustos günü yaptıkları bir duyuruyla camiin gereken planlama ve inşaat ruhsatlarını alamadığı için yıkılacağını ilan ettiler. Reuters ajansının haberine göre duyuru Hui Müslümanlar arasında internet üzerinden hızla yaygınlaştı.

YAPIM AŞAMASINDA NEDEN MÜDAHALE EDİLMEDİ

Hong Kong'da yayımlanan Güney Çin Sabah Postası adlı gazeteye göre, Huiler en çok yetkililerin ruhsat verilmediyse caminin inşaatına neden yapım aşamasından müdahale etmediğini soruyor.

BÜYÜK KALABALIKLAR BİRİKTİ

Perşembe gününden itibaren cami önünde halk toplanmaya başladı. Çin sosyal medyasında dolaşan fotoğraflarda büyük beyaz cami binasının önünde büyük kalabalıkların biriktiği görülüyor. Yerel halktan biri Hui cemaatiyle hükümet arasındaki görüşmelerin tıkandığını söyledi.

"HÜKÜMET DE GERİ ADIM ATMIYOR"

Adını vermeyen bir kişi "Karşılıklı diretme noktasına geldik. Halk hükümetin camiye dokunmasına izin vermemeye kararlı ama hükümet de geri adım atmıyor" dedi.

CAMİİNİN YIKIMININ NASIL OLACAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bölgedeki İslam Birliği'nden bir yetkili camiin tamamen yıkılmayacağını söyledi. Reuters ajansına konuşan yetkili hükümetin caminin boyutlarının küçülmesini istediğini kaydetti. Camiin yıkımının planlandığı gibi hayata geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Devlet medyasında ise konuyla ilgili hiç bir yorum yer almadı.

DENETİMİ SIKILAŞTIRMAYA YÖNELİYOR OLABİLİRLER

Hui Müslümanlar, Uygurlardan farklı olarak Çin toplumuna büyük ölçüde entegre olmuş, etnik olarak Çinli ve ana dili de Mandarin olan bir topluluk ve Şincan bölgesindeki Uygurlara uygulanan baskılara tepki göstermemişlerdi. Fakat Weiju camiinin yıkılması kararı Uluslararası Af Örgütü'ne göre hükümetin Müslüman azınlıklar üzerindeki denetimini sıkılaştırmaya yöneldiğinin bir işareti olarak görülebilir.

ÇOCUKLARIN DİNİ FAALİYETLERE KATILMASINI YASAKLANDI

Ningşia'nın komşusu Gansu eyaletinde bu yılın başlarında Linşia bölgesinde 16 yaşın altındaki çocukların dini faaliyetlere katılması yasaklanmış ve bu gelişme Hui imamlar arasında huzursuzluk meydana getirmişti.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:47
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