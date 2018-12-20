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Çin'den Sincan'daki eğitim kamplarına ilişkin açıklama

Çin, "eğitim merkezi" adını verdiği tartışmalı kamplarda tutulan kişilerin "kabiliyetsiz olduğunu, Çince bilmediğini ve terörizme meyil gösterdiklerini" savundu

20 Aralık 2018 Perşembe 15:01
Çin'den Sincan'daki eğitim kamplarına ilişkin açıklama

CAKARTA (AA) - Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki bazı Müslümanları, ''Çince bilmedikleri ve kabiliyetsiz oldukları'' gerekçesiyle tartışma kamplara aldığını öne sürdü.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya'daki Müslümanların Uygurların durumuna ilişkin gösterdiği tepki ve hükümetin talebi üzerine Çin'in Cakarta Büyükelçiliği açıklama yaptı.

Elçilikten yapılan açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ''Çince bilmeyen ve kabiliyetsiz'' olan bazı Uygurların, iş bulmakta zorluk çektiği savunularak, bu durumda olanların ''aşırıcılığa ve terörizme meyili olması'' nedeniyle dil ve mesleki becerilerin öğretilmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Açıklamada ayrıca bu kişilerin "radikallik karşıtı eğitim amaçlı" kamplara alındığı iddia edildi.

Çin’in bölgede "aşırıcılık tehdidiyle karşı karşıya olduğu" iddia edilen açıklamada, Çin'in birçok etnik grup ve dinlere sahip bir ülke olduğu, anayasa çerçevesinde de bütün Çin vatandaşlarının inanç özgürlüğüne sahip olduğu savunuldu.

Endonezya’da Uygur meselesine ilişkin artan tepki ve açıklamalar üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir daha önce yaptığı açıklamada, Endonezya’daki Müslümanların Uygurlar konusundaki endişelerinin iletilmesi amacıyla Çin’in Cakarta Büyükelçisi Şiao Çien'in bakanlığa çağrıldığını bildirmişti.

Öte yandan Diyanet İşleri Bakanı Lukman Hakim Saifuddin de uluslararası toplumun, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanların akıbetinden endişe duyduğunu vurgulayarak, Çin'in, Uygurların durumu hakkında acil bir açıklama yapmasını umduklarını ifade etmişti.

- Çin'e uluslararası tepkiler 

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.  

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:01
  1. Cakarta
  2. Çin Cakarta büyükelçiliği
  3. Endonezya
  4. Uygur

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