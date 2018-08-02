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Çin'den savaş çıkaracak açıklama: Misilleme yapmaya hazırız

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yapılan açıklamada, ABD`nin son tarife tehditinin ardından misilleme yapmaya hazır olunduğu belirtildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:49
Çin'den savaş çıkaracak açıklama: Misilleme yapmaya hazırız

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in ticaret savaşı gerginliğinde ABD'nin tehditlerine tam olarak hazır olduğunu açıkladı. Bakanlık, ülkesinin onurunu ve halkının çıkarlarını korumak için Çin'in mücadele edeceğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada sorunun çözümü için diyalogdan yana olduklarını belirterek ama bunun için eşit muamele ve verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:49
  1. Çin
  2. Çin Halk Cumhuriyeti
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  • KocasolakKocasolak47 dk önce
    Hadi ordan be, ne yapcaksın? 562 milyar dolarlık ihracatı nereye yapacaksın? Türkiye ye 22 milyarlık mal satıyor karşılığında 2 milyarlı dahi mal almıyorsun. Reis bunu biliyor, yakında bizde gümrük vergilerini yükselteceğiz.
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