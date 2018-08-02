Çin'den savaş çıkaracak açıklama: Misilleme yapmaya hazırız

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in ticaret savaşı gerginliğinde ABD'nin tehditlerine tam olarak hazır olduğunu açıkladı. Bakanlık, ülkesinin onurunu ve halkının çıkarlarını korumak için Çin'in mücadele edeceğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada sorunun çözümü için diyalogdan yana olduklarını belirterek ama bunun için eşit muamele ve verilen sözlerin tutulmasını istedi.