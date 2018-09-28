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Çin'den 'savaş' başlatan ABD'ye: Boyun eğmeyeceğiz!

Çin Dışişleri Bakanı Yi, hiç kimsenin kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları üstünde görmeye hakkı olmadığını belirtti.

28 Eylül 2018 Cuma 21:20
Çin'den 'savaş' başlatan ABD'ye: Boyun eğmeyeceğiz!

Wang, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Çin'e ilave gümrük tarifeleri ile  ''ticaret savaşı'' başlatan ABD Başkanı Donald Trump yönetimini eleştirdi.

Wang, ''Uluslararası ticaret biri kazanırken diğerinin kaybettiği bir oyun olmamalı. Hiç kimse kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları üstünde  görmemeli. Tek taraflı adımlar herkese zarar verir. Çin şantaja ve baskılara  boyun eğmeyecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Arakan krizine ilişkin de açıklamalar yapan Wang, Myanmar ve Bangladeşli yetkililerle yaptığı görüşmelerde, iki ülkenin yerlerinden edilen Arakanlı Müslümanların köylerine dönmelerinin hızlandırılması konusunda anlaştığını aktardı.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:20
  1. abd
  2. çin
  3. eonomik savaş

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